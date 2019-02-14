شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد استياء كايلى جينر وجاستين بيبر.. انستجرام يحقق بمشكلة أعداد المتابعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تطبيق انستجرام مجددا أن خطأً غريبًا يؤدى إلى اختفاء ملايين المتابعين من حسابات المستخدمين بين عشية وضحاها، وفى بيان صدر أمس الأربعاء، قال انستجرام إنه يقوم بالتحقيق بنشاط فى هذه المشكلة وسيصلحها "فى أسرع وقت ممكن".

ويأتى ذلك بعد أن تعرض عدد من الحسابات الشهيرة، بما فى ذلك حسابات كايلى جينر وأريانا جراندى وجاستين بيبر وكيم كارداشيان، من تراجع لعدد المتابعين بشكل مفاجئ.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يقال إن مغنية البوب ​​أريانا جراندى فقدت حوالى 3 ملايين متابع بين يومى الاثنين والثلاثاء، وفى غضون ذلك، بينما شهدت حسابات كلا من كيم كارداشيان وجاستين بيبر انخفاضا أعداد المتابعين بنسبة 1.9 مليون و 1.7 مليون على التوالى.

أما كايلى جينر وسيلينا جوميز ففقدوا نحو مليونى متابع، كما قال مشاهير اليوتيوب مثل James Charles و Zach Clayton أنهم فقدوا أعداد كبيرة من المتابعين أيضًا.

وافترض كثيرون أن المشكلة كانت نتيجة لفلترة انستجرام للحسابات المزيفة والمشبوهة على الموقع، إذ يقوم كلا من تطبيق الصور المملوك لفيس بوك، جنبا إلى جنب تويتر ووسائل التواصل الاجتماعى الأخرى بشكل روتينى بإيقاف الحسابات المشبوهة التى يُعتقد أنها برامج بريد مزعجة.