الهاتف Xiaomi Mi9 يظهر في مجموعة من الصور المسربة الواقعية قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا اليوم، أعلنت شركة سامسونج أنها ستقوم بالإعلان عن هاتفها الرائد المقبل والذي من المفترض أن يحمل إسم Xiaomi Mi9 في اليوم 20 فبراير، وهذا ما يعني بعد أسبوع تقريبًا من الآن، ولكن هذا الهاتف ظهر فعلاً في مجموعة من الصور المسربة الواقعية، والتي تؤكد لنا مرة أخرى قدومه مع ثلاث كاميرات في الخلف ومع حلقة ملونة حول الكاميرا الأساسية في الواجهة الخلفية.

هذه الصور كشفت لنا كذلك أن الهاتف Xiaomi Mi9 سيضم شاشة مزودة بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وهذا ما يعني بأن هذا الهاتف لن يضم تقنية التعرف الثلاثي الأبعاد على الوجه على عكس الهاتف Xiaomi Mi8 Pro الحالي، ولكن سيتم تعويض ذلك بمستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة.

وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فقد تردد بأن الهاتف Xiaomi Mi9 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف، ولكن ربما ليست الكاميرا الثلاثية التي كنت تتوقعها، فقد تردد بأن هذا الهاتف سيضم مستشعر أساسي بدقة 48 ميغابكسل، إلى جانب مستشعر ثانوي بدقة 12 ميغابكسل وكاميرا 3D ToF للإستشعار الثلاثي الأبعاد.

وبغض النظر عن الكاميرات، فقد تردد كذلك بأن الهاتف Xiaomi Mi9 سيضم شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +Full HD مع قطع صغير في الجزء الأوسط العلوي على شكل قطرة ماء يحوي الكاميرا الأمامية التي ستبلغ دقتها 24 ميغابكسل. في الواقع، الواجهة الأمامية للهاتف Xiaomi Mi9 ستكون مشابهة إلى حد كبير لواجهة الهاتف OnePlus 6T.

وكما كنا نتوقع بالفعل، فالهاتف Xiaomi Mi9 الجديد سيأتي كذلك مع المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع المودم Qualcomm X24 LTE. وبالنسبة للنسخة الأساسية من الهاتف Xiaomi Mi9، فهي ستأتي مع 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية علمًا أن هذه النسخة بالذات ستكلف 2999 يوان صيني أي ما يعادل 436 دولار أمريكي.

وعندما يتعلق الأمر بمستشعر بصمات الأصابع، فسوف يتم تضمينه في الشاشة على غرار العديد من الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم مع العلم بأن الهاتف Xiaomi Mi9 سيأتي كذلك بشكل مسبق مع روم MIUI 10 الذي يستند على نظام Android 9 Pie، وسيضم بطارية بسعة 3500mAh ستدعم تقنية الشحن السريع بسرعة 32 واط، ولكن لن يكون هناك دعم لتقنية الشحن اللاسلكي للآسف. ويقال بأن أبعاد الهاتف ستبلغ 155 × 75 × 7.6 ملمتر. ويجب أن يصبح هذا الهاتف متاحًا للشراء في شهر مارس المقبل.

بغنى عن القول، المعلومات المتعلقة بمواصفات الهاتف Xiaomi Mi9 غير رسمية، وبالتالي فمن الأفضل التعامل معها بأقل قدر من الحماسة وخصوصا إذا علمنا أنه ليست هناك حاليًا أي طريقة للتأكد من صحتها. ومع ذلك، فهذه المواصفات التي تم سردها أعلاه تبدو منطقية ومناسبة لهاتف ذكي راقي مثل Xiaomi Mi9، ولكن يتعين علينا الإنتظار لبضعة أيام قبل أن نتأكد من كل شيء.