سامسونج تضع اللوحة الإعلانية ” المستقبل يتكشف ” في خمسة مدن جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر يناير الماضي، قامت شركة سامسونج بوضع لوحات إعلانية ضخمة مع عبارة ” المستقبل يتكشف ” باللغة الكورية في قصر الكونكورد بالعاصمة الفرنسية باريس. والآن، ظهرت لوحات إعلانية مماثلة في خمسة أماكن مميزة أخرى، وهي تايمز سكوير بمدينة نيويورك، وميدان بيازا ديل دومو في ميلان، وساحة كالاو بمدينة مدريد، ومبنى هيدروبروجكت في موسكو، ومبنى ذا هيرين في سنغافورة.

تلمح الرسالة ببساطة إلى ” مستقبل الإبتكار في قطاع الهواتف الذكية “، مع الإشارة إلى الهاتف Galaxy F القابل للطي والهاتف Galaxy S10 X المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى طرازات Galaxy S10 الثلاثة الأخرى.

وبالحديث عن المدن، فسوف يتم الكشف عن جميع هذه الهواتف الذكية الجديدة في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية يوم 20 فبراير. وسيتاح للمستهلكين بعد ذلك مباشرة في مدينة نيويورك فرصة معاينة هذه الهواتف الجديدة عن قرب في مركز Samsung 837. وبالنسبة للطلبات المسبقة، فسوف تبدأ شركة سامسونج بتلقيها في اليوم 21 فبراير، على الأقل في بعض البلدان.

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