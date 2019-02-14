ايفون تحت تهديدات القرصنة

الخليج 365/ بغدادكشفت وكالة رويترز، أن قراصنة برمجيات استغلوا تكنولوجيا من ابتكار شركة أبل لتوزيع نسخ مزيفة من تطبيقات سبوتيفاي" و"أنغري بيردز" و"بوكيمون غو" وتطبيقات أخرى.

وتوصل موزعو برامج إلكترونية غير قانونية، مثل "توتو آب" و"باندا هيلبر" و"آب فالي"، إلى وسائل لاستخدام شهادات رقمية في اختراق برنامج من ابتكار أبل".

ويقوم الموزعون بهذا الاختراق بغرض تمكين الشركات من توزيع تطبيقات أبل بين موظفيها دون الحاجة لاستخدام متجر أبل للتطبيقات الخاضع لرقابة مشددة".



ومن خلال استخدام ما يعرف بشهادات المطورين للشركات؛ توفر عمليات القرصنة نسخا معدلة من تطبيقات شائعة للمستهلكين مما يتيح لهم تشغيل موسيقى بدون إعلانات والتحايل على دفع الرسوم والقواعد في الألعاب مما يحرم أبل وغيرها من صناع التطبيقات القانونية من الأرباح.