5 تطبيقات مهمة لمحبي رياضة الجري

تُعتبر ممارسة الرياضة شيء ضروري لمساعدتنا في الحفاظ على صحتنا وللحصول على جسم رشيق، وتُعد رياضة الجري إحدى الرياضات السهلة التي يمكن ممارستها في أي وقت دون الحاجة إلى الاشتراك في أحد النّوادي الرياضية، أو شراء أجهزة رياضية.

سواء كنت أحد محبي رياضة الجري أو مبتدئًا في مجال اللياقة يمكنك اللجوء إلى هاتفك واختيار أحد التطبيقات التي تساعدك في ذلك، حيث ساهمت المستشعرات المدمجة في الهواتف الذكية في جعلها منصة رائعة لمجموعة متنوعة من التطبيقات التي تعمل على تتبع سرعتك والمسافة المقطوعة والسعرات الحرارية التي تم حرقها أثناء ممارسة رياضة الجري.

فيما يلي 5 تطبيقات تساعدك على ممارسة رياضة الجري بفاعلية أكثر:

1- تطبيق Couch to 5K

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إذا كنت أحد المبتدئين في ممارسة التمارين الرياضية وخاصة الجري فتطبيق Couch to 5K هو خيارك المثالي، حيث يفعل بالضبط ما يقوله: يحولك من شخصًا يجلس على الأريكة إلى عداء.

يتيح لك التطبيق الجري من 20 إلى 30 دقيقة فقط، ثلاث مرات في الأسبوع مما يؤهلك للاستعداد لسباق الجري لمسافة 5 كيلو خلال تسعة أسابيع فقط.

الميزات الرئيسية:

يمكنك الاختيار من بين 4 مدربين افتراضيين

سماع إشارات بالصوت البشري لارشادك خلال كل تمرين

الاستماع إلى قوائم التشغيل المفضلة لديك مع مشغل الموسيقى المدمج في التطبيق

حساب المسافة والسرعة وخريطة الطريق الخاصة بك مع دعم GPS

تسجيل التدريبات الخاصة بك ومشاركة تقدمك مع الأصدقاء

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز بسعر 2.99 دولار.

2- تطبيق RaceRunner

يسمح تطبيق RaceRunner لمحبي رياضة الجري بالتنافس مع الآخرين حول العالم في سباقات افتراضية ويمكنك دعوة أصدقائك للمشاركة في السباقات، حيث يهدف التطبيق إلى الجمع بين العدائين في جو تنافسي ودي لمساعدتهم على تحسين مهاراتهم.

أثناء السباق ستجد تعليقات صوتية حول الموقع الذي وصلت إليه والمسافة التي قطعها منافسك، كما يتيح لك التطبيق تتبع نشاطك مع وجود إحصائيات حول أدائك في كل سباق.

يعمل التطبيق في وضع عدم الاتصال حيث سيقوم بمزامنة إحصائيات السباق إلى حسابك بمجرد إعادة الاتصال، كما يتيح لك تتبع المسافة والسرعة والسعرات الحرارية التي يحرقها جسمك لتحسين أدائك خلال السباقات المقبلة.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

3- تطبيق Nike Run Club

تم تصميم تطبيق Nike Run Club خصيصًا للعدائين، وهو يوفر لك كل ما تحتاجه من التدريبات التي تم تصميمها بواسطة الخبراء مع توجيهات صوتية ، بالإضافة إلى التحديات الأسبوعية والشهرية لمسافات الجري التي تُشجعك للحفاظ على خطط التدريب الخاصة بك.

يقدم لك التطبيق خطط تدريب مخصصة لك حسب أهدافك من مدربي نايك، ويتيح لك تشغيل برنامج صوتي مع أحد المدربين أو الرياضيين في نايك للحصول على التوجيه والتحفيز، كما يمكنك تخصيص إعداداتك وتشغيل ميزة Cheers لسماع هتافات الأصدقاء أثناء الجري، ومن خلال ميزة سجل النشاط Activity History يمكنك متابعة تقدمك.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

4- تطبيق Running for Weight Loss

إذا كنت أحد ممارسي رياضة الجري من أجل فقدان الوزن فيعتبر تطبيق Running for Weight Loss هو التطبيق المثالي لك حيث تم تصميمه خصيصًا لذلك.

يكمن نجاح فقدان الوزن في الجمع الصحيح بين التدريبات الرياضية والتغذية الصحيحة ومع هذا التطبيق ستحصل على خطة لممارسة الجري وخطط للوجبات الصحية لتحقيق أهدافك.

يمكنك الاختيار من بين ثلاثة مستويات استنادًا إلى قدرتك الحالية على الجري، ثم يوفر لك التطبيق برنامجًا من التدريبات بالتناوب بين المشي والجري، ومستويات مختلفة من الجري.

الميزات الرئيسية:

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة

التقاط الصور أثناء الجري مباشرة من التطبيق

استمتع بتعليمات صوتية مفصلة لكل تدريب

الاستمتاع إلى الموسيقى أثناء الجري حيث يضم التطبيق أكثر من 1000 مقطع موسيقي

يمكنك مزامنة التطبيق مع تطبيقات أخرى مثل – FitBit أو Health App أو MapMyRun

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، ويمكنك الاشتراك داخل التطبيق للحصول على العديد من الميزات.

5- تطبيق Runtastic Running: Run Tracker

يعتبر تطبيق Runtastic Running أحد التطبيقات المناسبة للمبتدئين في رياضة الجري حيث يتح لهم تتبع المسافة، والوقت، والسرعة، والسعرات الحرارية المحروقة واحصائيات أخرى لتحسين أدائهم.

يتيح لك التطبيق تحديد هدف سنوي ويساعدك في الوصول إليه من خلال ميزة run tracker، ويدعم وجود تعليقات صوتية أثناء الجري.

كما يمكنك الانضمام إلى مجموعة من أجل مسابقة ودية مع الأصدقاء، أو التسابق مع أشخاص محترفين ضمن مجتمع Runtastic من خلال ميزة LIVE Tracking & Cheering، حيث يتيح لك التطبيق الانضمام إلى مجتمع Runtastic والحصول على الدعم والنصائح من ملايين من محبي اللياقة البدنية حول العالم.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، ويمكنك الاشتراك داخل التطبيق للحصول على العديد من الميزات.