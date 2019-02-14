5 نصائح تساعد أصحاب المشاريع الصغيرة على توفير المال

لا شك أن معرفة كيفية توفير المال عند إدارة نشاط تجاري صغير يعتبر أمرًا ضروريًا لكي يتمكن هذا النشاط من تحقيق ربح أو التوسع، و من أجل القيام بذلك يجب العمل على توفير الوقت وخفض النفقات.

يمكن للاختيارات البسيطة مثل استخدام الأجهزة الاقتصادية أو أو الاعتماد على أتمتة بعض المهام أن تحدث فارقًا بسيطًا بحلول نهاية الشهر وتحقيق ربح أكبر بحلول نهاية العام.

لذلك فإن تقليل التكاليف التي يتم إنفاقها على المشاريع الجديدة أو إنشاء العمليات التي ستكلفك مال أقل لا يتطلب الكثير من الوقت أو حتى بذل الكثير من الجهد، ففي العديد من الحالات يتعلق الأمر بخيارات أكثر ذكاءً لتحديد المكان الصحيح لإنفاق الأموال.

فيما يلي خمس طرق بسيطة يمكنك من خلالها جعل نشاطك التجاري الصغير أكثر مرونة من الناحية المالية:

1- احرص على اتخاذ قرارات أكثر ملائمة للبيئة

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لا شك أن الوعي البيئي Going green يُعد طريقة رائعة لخفض التكاليف في المنزل والعمل، حيث يعتمد على تقليل استخدام الأشياء أو إعادة استخدامها وتدويرها من أجل الحفاظ على البيئة، وهذه طريقة رائعة تساعد أصحاب المشاريع الصغيرة في توفير المال.

وقد يتضمن ذلك عدة نقاط منها التالي:

تبديل مصابيح الإضاءة إلى LED لأنها تقلل استهلاك الكهرباء وتعطي إضاءة أفضل أو تثبيت منظم حرارة ذكي للتدفئة أو ببساطة خفض منظم الحرارة الحالي بدرجة أو اثنين

توفير استهلاك الورق المطبوع، قد تبدو تكلفة الورق والحبر ومستلزمات المراسلة شيء بسيط في بعض الأحيان، ولكنها قد تضيف إلى نفقاتك، اطلب من الموظفين استخدام البريد الإلكتروني كلما أمكن ذلك، لا يزال البعض يعتقد أن المستندات مثل العقود تحتاج إلى طباعتها وتوقيعها وتبادلها، في حين يمكن توقيع معظم العقود رقميًا ومشاركتها عبر البريد الإلكتروني، و يمكن أن يساعدك ذلك في تقليل تكاليف الورق ومواد الطباعة على المدى البعيد

يُعد إيقاف تشغيل أجهزة الكمبيوتر في نهاية اليوم طريقة بسيطة لتقليل انبعاثات الكربون، ولكن إذا استمر الموظفون في النسيان احرص على استخدام أجهزة ضبط الوقت، تأكد من ضبط الشاشات والأجهزة على معظم إعداداتها الصديقة للبيئة، كما يمكن لأجهزة استشعار الحركة ضمان إضاءة المصابيح عند الحاجة فقط.

2- كن مرنًا في تعيين موظفين جدد بمشروعك

مع التطور التكنولوجي الحالي يمكن أن يَجلب توظيف الأشخاص المستقلين الذين يعملون عن بُعد Freelancer العديد من الفوائد للشركات الصغيرة والمشاريع التي مازالت في بدايتها، وذلك قد يساعدك في عدة أوجه منها ما يلي:

يمكن تكييف أعداد الموظفين والمهارات بسرعة مع تقلبات سير العمل

توفير ظروف عمل مرنة يمكن أن يساعد في الاحتفاظ بالموظفين

تقليل المساحة المكتبية التي تحتاجها وكذلك عدد الأجهزة المكتبية المستخدمة

في بيئة اقتصادية متقلبة يمكن أن يكون استخدام الموظفين المستقلين والموظفين المؤقتين ميزة قيّمة وموفرة للكثير من المال أيضًا، حيث يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاعتماد على الموظفين المؤقتين ذوي المهارات لإكمال المهام بسرعة دون الإفراط في الالتزام ماليا على المدى الطويل.

فكر خارج منطقتك الزمنية عند رغبتك في تنفيذ أحد المشاريع مع عدم توافر الكثير من الوقت لمقابلة عمل وتعيين أشخاص جدد، يستطيع مطور برامج في دلهي إنجاز المهمة أثناء نومك وفي كثير من الأحيان يكون ذلك مقابل جزء صغير من تكلفة المطور المحلي الذي ستقوم بتعيينه في الشركة.

3- حاول أتمتة المهام بقدر المستطاع

تسمح لنا التكنولوجيا بتوفير المال وإدارة أعمالنا بطرق ذكية لم تكن ممكنة حتى قبل خمس سنوات، فهناك خدمات الدفع عبر الإنترنت والبرمجيات مفتوحة المصدر والتطبيقات وغيرها الكثير من الطرق التي يمكنك من خلالها تخفيض تكاليف المشاريع باستخدام التكنولوجيا.

يمكن لبرمجيات إدارة وأتمتة الرواتب Payroll software أن توفر تكاليف تعيين مسؤول إداري للرواتب، حيث تساعد على حساب مرتبات الموظفين ومكافأتهم، وإيداع الراتب مباشرة في الحسابات المصرفية للموظفين والمساعدة على ضمان أن تكون الشركات متوافقة مع الضرائب وأن تكون ذات كفاءة ضريبية، وأكثر من ذلك.

في عصر انتشار المساعدات الصوتية مثل مساعد جوجل الصوتي وأليكسا وسيري وكورتانا أصبح من الممكن اعتبار أي منهم جزءًا من الحياة اليومية والاعتماد عليه، فعلى سبيل المثال يمكن الآن صياغة المستندات الطويلة عن طريق الأوامر الصوتية.

يمكن أيضًا أتمتة جهود التسويق الخاصة بمشروعك في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي تساعدك في ذلك، كما يوجد برمجيات تتكامل مع المنصات من أجل التحليلات وإدارة المحتوى واستهداف العملاء. كما يمكن جدولة النشر على وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق أقصى تأثير عبر منصات متعددة.

4- الاستعانة ببيئة عمل مشتركة

غالبًا ما يكون الإيجار أحد أكبر النفقات العامة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويمكنك التغلب على ذلك باستخدام أحد الحلول الشائعة بشكل متزايد والتي تتيح لك مساحة مكتب مشتركة، قد يتضمن ذلك الانتقال إلى بيئة عمل مشتركة مثل WeWork أو Work.Life أو The Office Group.

وبدلاً من ذلك يمكن للشركات التعاون مع بعضها البعض لتوظيف مساحة مكتب يمكن أن تستوعب شركات متعددة تحت سقف واحد، وهذا بدوره يعني أنه يمكن للشركات مشاركة تكاليف الإيجار.

5- احرص على مقارنة أسعار وجودة أي شيء قبل أن تقرر الشراء

يمكنك خفض النفقات الشهرية الخاصة بمشروعك عن طريق إعطاء نفسك فرصة لمقارنة سعر وجودة أي شيء تريد شراؤه من خلال المتاجر المختلفة عبر الإنترنت قبل أن تقرر الشراءه، ويمكن لمواقع مقارنة الأسعار أن تساعدك على تقليل التكاليف بقدر كبير، ولا تنسى البحث عن عروض أسعار أفضل من الموردين ومزودي البرامج أو المحاسبين أو غيرهم من مقدمي الخدمات التي تحتاجها لتسيير عملك.

يمكن لبريد إلكتروني سريع تقوم بإرساله إلى عدد قليل من الشركات المنافسة أن يوفر الكثير من النفقات. حتى إذا كنت ترغب في البقاء مع مزوّدك الحالي، يمكن أن يؤدي حصولك على عرض أفضل من منافس إلى إعادة التفاوض على السعر.

لا ينبغي إغفال سداد تكاليف الأعمال المصرفية والمالية في مواعيدها، حيث أن حرصك على تسديد أقساط القروض بانتظام سيساعد على خفض أسعار الفائدة وتوفير الكثير من أموال الغرامات التي قد تصادفها.