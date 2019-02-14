جوجل ترفع جهودها في سبيل تطوير المعالجات الخاصة بها من خلال توظيف المزيد من المهندسين

فاطمة أيت طالب - دبي - تعتمد العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية هذه الأيام بشكل كبير على شركات مثل كوالكوم للحصول على المعالجات من أجل هواتفها الذكية. ومع ذلك، هناك بعض الشركات التي بدأت في الإعتماد على نفسها مثل سامسونج التي تقوم بتصنيع المعالجات الخاصة بها تحت إسم Exynos، وشركة Huawei التي تقوم بتصنيع المعالجات الخاصة بها تحت إسم HiSilicon Kirin، وشركة آبل التي تقوم بتصنيع المعالجات الخاصة بها تحت إسم Apple Ax، والآن يبدو أن شركة جوجل مهتمة هي الأخرى بتطوير المعالجات الخاصة بها أيضًا.

خلال العامين الماضيين، سمعنا كيف تعمل شركة جوجل على تطوير المعالجات الخاصة بها، مثل توظيف مهندسين سبق لهم العمل في شركة آبل، والآن كشف تقرير جديد من وكالة الأنباء رويترز أن شركة جوجل توسع جهودها في تطوير المعالجات الخاصة بها من خلال توظيف مهندسين جدد في الهند.

لقد رفضت شركة جوجل التعليق على عمليات التوظيف هذه، ولكن البعض أشار إلى أن ذلك ليس مفاجئًا جدًا نظرًا لأن معظم الشركات المصنعة للمعالجات تتمتع بوجود كبير في البلاد، وبالتالي هذه تعتبر الخطوة المنطقية التالية من جوجل. وبالطبع، يبقى أن نرى متى ستشق المعالجات التابعة لشركة جوجل طريقها إلى هواتفها الذكية، ولكن عمليات التوظيف هذه تشير بوضوح إلى أن شركة جوجل تزيد من جهودها.

لقد قامت الشركة في الماضي بتصميم المعالجات من أجل الخوادم الموجودة في مراكز البيانات الخاصة بها، وبالتالي فمن المنطقي أن ترغب الشركة الآن في تطوير معالجاتها الخاصة من أجل هواتفها الذكية في المستقبل بدلا من الحاجة إلى الإعتماد الدائم على الشركات الأخرى.