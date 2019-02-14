BOE تزيح LG عن عرشها كأكبر شركة مصنعة لشاشات LCD TV في العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما نجحت في التفوق على LG لتصبح أكبر مزود لشركة Huawei بشاشات OLED المستخدمة في الهاتف Huawei Mate 20 Pro، فقد نجحت شركة BOE مرة أخرى في التفوق على شركة LG لتصبح أكبر شركة مصنعة لشاشات LCD المستخدمة في التلفزيونات وشاشات الحواسيب في العالم.

ووفقا لمؤسسة Sigmaintell Consulting المتخصصة في بحوث السوق، فقد قامت شركة BOE بشحن 53.3 مليون شاشة LCD مصممة للتلفزيونات و37.3 مليون شاشة LCD مصممة لشاشات الحواسيب. وعلى سبيل المقارنة، فقد قامت شركة LG بشحن 48.6 مليون شاشة LCD مصممة للتلفزيونات و34.5 مليون شاشة مصممة لشاشات الحواسيب.

ولكن المحللين يعتقدون أن المنافسة سوف ترتفع في العام 2019 بسبب حقيقة أن Panda LCD Technology و China Star Optoelectronics Technology على وشك أن تقوم هي الأخرى برفع وتيرة الإنتاج وتبني أسعار تنافسية للغاية. ومن المتوقع أن تتنافس Panda LCD Technology في سوق شاشات LCD التي تبلغ أحجامها 21.5 و 23.8 و 32.5 إنش، في حين ستركز شركة China Star Optoelectronics Technology على تصنيع الشاشات التي تبلغ أحجامها 21.5 و 23.6 و 31.5 إنش.

بالإضافة إلى ذلك، ستبدأ Panda LCD Technology بالمنافسة في قطاع شاشات LCD المصممة لشاشات الحواسيب مع AU Optronics و LG Display، في حين ترغب شركة China Star Optoelectronics Technology في تعزيز وجودها في سوق شاشات LCD المنحنية المصممة لشاشات الألعاب.