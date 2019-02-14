Xiaomi تكشف لنا عن موعد وصول Xiaomi Mi9، وتؤكد لنا قدومه مع ثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - تم رصد الهاتف الرائد المقبل لشركة Xioami والذي من المفترض أن يحمل إسم Xiaomi Mi9 في أوائل شهر يناير الماضي وهو يعمل بالمعالج Snapdragon 855. منذ ذلك الحين، أصبح هذا الهاتف محورًا لعدد من الشائعات، ولكن لدينا الآن معلومات رسمية حول هذا الجهاز. نشر المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Xioami، السيد Lei Jun الآن إعلانا تشويقيًا يكشف عن تاريخ الإعلان الرسمي عن هذا الهاتف والمحدد في 20 فبراير.

بالإضافة إلى ذلك، نشر حساب الشركة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo صورة تعرض Roy Wang من فريق TFBoys وهو يحمل الهاتف Xiaomi Mi9 مما يؤكد لنا قدوم هذا الهاتف مع ثلاث كاميرات في الخلف.





الكاميرا الثلاثية في الواجهة الخلفية للهاتف Xiaomi Mi9 ستكون موضوعة بشكل عمودي علمًا أن الكاميرا الأولى في الترتيب تحيط بها حلقة ملونة يعتقد البعض بأنها فلاش LED، ولكن هناك إحتمال أن تكون قطعة زجاجية ملونة تهدف لإضافة بعض الجمالية لتصميم الهاتف. هناك أيضًا فلاش LED تم وضعه في أسفل هذه الكاميرا الثلاثية. وسيحتوي الجانب الأيمن للهاتف على أزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل، في حين نرى زرًا آخر على الجانب الأيسر من المرجح أن يكون للمساعد الرقمي Xiao AI التابع لشركة Xiaomi.

السيد Lei Jun كان قد إقترح في السابق أن سرعة الشحن في الهاتف Xiaomi Mi9 ستكون أفضل من سرعة الشحن في الهاتف Redmi Note 7 الحالي، ونظرًا إلى أن هذا الأخير يدعم الشحن بسرعة 18W، فهذا يعني بأن الهاتف Xiaomi Mi9 سيدعم إمكانية الشحن بسرعة 27W. المواصفات التقنية الأخرى المتوقعة تشمل معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB على الأقل، وذاكرة داخلية بحجم 128GB على الأقل. وقبل الختام نود أن نشير إلى أن التقارير تقول بأن سعر الهاتف Xiaomi Mi9 سيبدأ من 2999 يوان صيني وهو ما يعادل 436 دولار أمريكي.