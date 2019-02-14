شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون سويسريون يدربون روبوت على التزحلق على الجليد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - درب باحثون من مختبر الروبوتات الحاسوبى فى ETH Zurich روبوت على التزلج على الجليد، إذ دعموا روبوت ذى أربعة أرجل بزلاجات جليدية، مع تركه على الجليد فى دافوس بسويسرا.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، على الرغم من تدريب الروبوت على سلوك واحد للتزلج على الجليد، لكنه سرعان ما تعلم كيفية السيطرة على جميع الزلاجات الأربعة، ويعتقد الباحثون أن الروبوت القادر على التزحلق على الجليد يمكن أن يستخدم يوما ما للمساعدة فى مهام البحث والإنقاذ.



روبوت

وقال البروفيسور سيتليان كوروس الذى ساعد فى تدريب الروبوت: "إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه هى أولى خطواتنا على الجليد، أعتقد أن الروبوت الخاص بنا قام بعمل جيد، ولكن من المؤكد أنه يبين لنا أن لدينا الكثير لنفعله من حيث القدرة على مطابقة المهارات والقدرات التى نراها لدى البشر".