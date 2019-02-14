الأرصاد: انخفاض حاد في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 16 درجة

امانى فلفل

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء اليوم الخميس، لتصل لحد العاصفة، على بعض المناطق، مما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت الهيئة أنه سيكون هناك اضطراب بحركة الملاحة البحرية فوق سطح البحر المتوسط.

كما تكثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، والطقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وفيما يلى بيان بدرجات حرارة المناطق...