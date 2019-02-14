سامسونج تؤكد رسميًا قدوم الطراز الأصغر من Galaxy S10 بإسم Galaxy S10e

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا على تسريبات ضخمة في الأيام القليلة الماضية حول سلسلة هواتف Galaxy S10 Series القادمة من سامسونج، ولكن كانت لا تزال هناك بعض الأشياء غير المؤكدة بشأن هذه التشكيلة الجديدة من الشركة الكورية الجنوبية. إحداها الإسم الرسمي للطراز الأصغر، ولكن يمكننا الآن شطب ذلك من القائمة. ووفقا للموقع الرسمي لشركة سامسونج في فرنسا، فقد إتضح أن الطراز الأصغر حجمًا من الهاتف Galaxy S10 سيحمل إسم Galaxy S10e.

قام الموقع الرسمي الفرنسي لشركة سامسونج بإعداد صفحة خاصة لهذا الهاتف من دون إعطاء أي تفاصيل أخرى، على الرغم من أنه تم إدراج جميع الطرازات الثلاثة بأسمائها الحقيقية. لا توجد أيضًا أي معلومات بخصوص الطراز الرابع المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، ولكننا نفترض أنه سيصدر في وقت لاحق من هذا العام، في حين سيكون الهاتف القابل للطي القادم جزءًا من تشكيلة مختلفة، وهذا ما يفسر لماذا لم يتم إدراجه حتى الآن على الموقع الرسمي للشركة.

عموما، من المفترض أن نعرف كل شيء عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series وعن الهاتف القابل للطي يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ 20 فبراير، وهو اليوم حيث ستعقد شركة سامسونج مؤتمرها الصحفي بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية لإزاحة الستار رسميًا عن هذه الهواتف. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

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