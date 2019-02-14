شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 25 مليون مستخدم للعبة Apex Legends الجديدة بعد أسبوع من إطلاقها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "آرتكس ليجيندز" EA عن وصول عدد مستخدمى لعبة Apex Legends الجديدة إلى 25 مليون لاعب، بعد أسبوع واحد من إطلاقها يوم 4 فبراير.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تأمل شركة EA فى إعادة نجاح لعبتها Fortnite"، التى حققت نجاحًا عالميًا مع المراهقين واللاعبين الأكبر سناً خلال العامين الماضيين.
وتعد Apex Legends هى لعبة جديدة لإطلاق النار تجمع اللاعبين فى فرق متنافسة، ومثل لعبتى Fortnite و Overwatch، تحتوى اللعبة المجانية على صناديق نهب يمكن للاعبين شراؤها للحصول على عناصر ذات قيمة مختلفة فى اللعبة.
وقفزت أسهم شركة EA نحو 8 فى المئة يوم الثلاثاء بعد أن كشفت الشركة الأمريكية عن هذا النجاح المذهل للعبتها الجديد عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر.
وقالت الشركة: "حققت Apex Legends نحو 10 ملايين لاعب خلال ثلاثة أيام من إطلاقها، وهو رقم استغرقت Fortnite نحو أسبوعين لتحقيقه".
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