شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تستحوذ على شركة Eero المصممة لأجهزة الراوتر اللاسلكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أمازون استحواذها على شركة Eero المتخصصة فى حلول الشبكات اللاسلكية WiFi، وتطبيق تقنية Mesh فى أجهزة راوتر WiFi التى تعمل بواسطتها على إيصال إشارات الانترنت اللاسلكى لكافة أرجاء المنطقة المراد تغطيتها بكفاءة عالية كالمنازل الواسعة على سبيل المثال، إلا أن الشركة لم تكشف عن القيمة المالية للصفقة
ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فتقوم تقنية Mesh بالاعتماد على راوتر WiFi رئيسى بالإضافة لأكثر من وحدة مساعدة شبيهة بـ Access Point يتم توزيعها على أبعاد مختلفة، فيما تحمل جميعها اسم موحد وتوفر سرعة وثبات فى الاتصال كما يتم التحكم فيها وربط الأجهزة ومنتجات المنزل الذكى معها بكل سهولة عبر تطبيقها الخاص.
فيما تأتى هذه الخطوة من أمازون بعد عملية تعاون مشترك بين الشركتين استمرت لعدة سنوات منذ انطلاق Eero فى عام 2014، حيث كانت الأخيرة مسئولة عن تزويد أمازون بملحقات وحلول الاتصال للشبكات اللاسلكية مسهلة عملها فى تكوين أنظمة الربط والاتصال لمنتجات المنزل الذكى، فيما بررت أمازون هذه الصفقة للاستحواذ كمحاولة لتسهيل وتقديم تجربة مميزة للمستهلك فى ربط الأجهزة المنزلية الذكية بالشبكة اللاسلكية وتكوين نظام اتصال قوى ومحمى ومترابط باستغلال مهارة وقدرات الشركة الفذة فى هذا المجال.
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