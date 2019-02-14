شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد التحذير منه.. اعرف عدد مرات تحميل تطبيق Tiktok..أكثر من 8 ملايين بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت جمعية بارناردو الخيرية للأطفال اليوم من استهداف الصغار الذين لا تتجاوز أعمارهم ثمانية أعوام، جنسيا عبر تطبيقات البث المباشر الشعبية مثل TikTok، ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى فتنص شروط وأحكام الشركة الصينية المطورة للتطبيق على ضرورة ألا يقل عمر المستخدمين عن 13 عامًا على الأقل، وأن أى شخص يقل عمره عن 18 عامًا يجب أن يحصل على موافقة أحد الوالدين أو الوصى، ومع ذلك يتمتع التطبيق بشعبية كبيرة بين الشباب، فنحو 50٪ من مستخدمى التطبيق على IOS تتراوح أعمارهم بين 13 و24، بينما 60٪ من مستخدميه على أندرويد.

ويعتبر تطبيق TikTok (المعروف سابقًا باسم Musical.ly) هو تطبيق فيديو اجتماعى يسمح للمستخدمين بمشاركة مقاطع فيديو قصيرة عن مدمجة بفلاتر وملصقات رقمية، وكان هذا التطبيق هو الرابع الأكثر تحميلا فى عام 2018، حيث تفوق على كل من إنستجرام وسناب شات، ولديه أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم.

- مصر: تم تحميله 8.3 مليون مرة.

- الهند: تم تحميله 119.3 مليون مرة.

- الولايات المتحدة: 39.6 مليون مرة.

- تركيا: تم تحميله 28.4 مليون مرة.

- روسيا: تم تحميله 24.3 مليون مرة.

- المكسيك: تم تحميله 19.7 مليون مرة.

- البرازيل: تم تحميله 18.4 مليون مرة.

- باكستان: تم تحميله 11.8 مليون مرة.

- السعودية: تم تحميله 9.7 مليون مرة.

- فرنسا: تم تحميله 9.1 مليون مرة.

- ألمانيا: تم تحميله 8.8 مليون مرة.

-إيطاليا: تم تحميله 7.1 مليون مرة.

- المملكة المتحدة: تم تحميله 6.7 مليون مرة.

- أسبانيا: تم تحميله 6.5 مليون مرة.

- بولندا: تم تحميله 5.7 مليون مرة.