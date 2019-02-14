شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير جهاز ذكى يعتمد على العرق لمراقبة صحة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق من الباحثين فى جامعة "نورث ويسترن" الأمريكية، من تطوير جهاز يعمل بدون بطارية يعتمد على تحليل العرق لمراقبة صحة الإنسان.

وقال الباحثون - فى سياق النتائج المتوصل إليها ونشرت فى دورية ساينس أدفانسز - إن الحساس يقوم بامتصاص العرق وإرسال بيانات عن حالة الجسم إلى الهاتف المحمول أو جهاز كمبيوتر قادر على الاتصال فى المجال القريب.

ويقوم الجهاز بامتصاص العرق عبر شبكة من الفتحات التى تؤدى إلى غرف مختلفة داخل لاصقة، لتقيس كل غرفة مؤشرًا حيويًا كيميائيًا معينًا مثل مستوى الجلوكوز وتوازن الحموضة والقلوية ودرجة ترطيب الجسم، بالإضافة إلى معلومات حيوية طبية أخرى مهمة.

وقال البروفيسور جون روجرز أستاذ الكيمياء الفيزيائية فى جامعة "نورث ويسترن" "يجمع الجهاز القابل للارتداء على الجلد بين تحليل السوائل والمواد الكيميائية ليزود القارئ بمعلومات بصرية عن فقدان العرق ومعدل التعرق إلى جانب مستوى الحموضة والقلوية فى الدم وتوازن الأملاح ويزود أيضًا بمعلومات رقمية لاسلكية عن مستوى جلوكوز الدمواللاكتات بالاعتماد على تحليل العرق".