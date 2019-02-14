شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعترف: "أخطأنا بشأن وصف كويكب Ultima Thule المثير للجدل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد Ultima Thule من بين أكثر الأجسام إثارة للجدل فى النظام الشمسى، والآن اعترفت ناسا بأنها كانت خاطئة بشأن بعض الأمور المتعلقة بـ "الكوكب القزم"، والذى ربما أثار عددًا كبيرًا من التساؤلات أكثر من أى جسد سماوى آخر فى تاريخ علم الفلك.

وحتى الآن، كان يعتقد أن صخرة الفضاء كانت على شكل رجل ثلج، لكن تحليل الصور التى التقطها مسبار "نيو هورايزونز" كشف أن الفص الأكبر، الملقب بـ ألتيما Ultima، يشبه فى الواقع فطيرة عملاقة، والفص الأصغر "ثول" Thule ، "يشبه الجوز".

وقال قائد المهمة ألان ستيرن: "كان لدينا انطباع أولى عن شكل "ألتيما ثولي" استنادًا إلى العدد المحدود من الصور، ولكن رؤية المزيد من البيانات قد غيرت وجهة نظرنا بشكل كبير".

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، سيكون أقرب إلى الواقع أن يتم وصف الجسم بأنه مثل فطيرة، لكن الأهم من ذلك أن الصور الجديدة تتسبب فى ألغازاً علمية حول كيفية تشكيل مثل هذا الجسم.