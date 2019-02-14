تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. انخفاض أعداد المتابعين بانستجرام وأبل تطلق خدمة للأخبار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم عددا من الاخبار والأحداث التكنولوجية المميزة، وعلى رأهسا إطلاق شركة أبل لخدمة اخبارية جديدة بالتعاون مع مجموعة من الصحف الشهيرة، ونستعرض فيما يلى أهم الأخبار التى ظهرت على مدار اليوم مهندسون بريطانيون يصممون أول روبوت قادر على رسم اللوحات الفنية بدقة عالية تطوير جهاز ذكى يعتمد على العرق لمراقبة صحة الجسم ابتكار تقنية كيميائية جديدة تحول النفايات البلاستيكية إلى وقود نظيف باحثون أمريكيون يبتكرون دراجة كهربائية بتقنية الـ3D الصين تبدأ تشغيل أول ميناء في العالم يعمل بتقنية الجيل الخامس لشبكات الاتصال بعد التحذير منه.. اعرف عدد مرات تحميل تطبيق Tiktok..أكثر من 8 ملايين بمصر أبل تطلق خدمة إخبارية باشتراك الشهر المقبل.. واعتراضات من الصحف انخفاض مفاجئ فى أعداد المتابعين على انستجرام.. والتطبيق يعد بحل المشكلة فى سابقة تاريخية.. بريطانى يهزم الذكاء الاصطناعى فى مناظرة خبير أمن معلومات يحذر من حيلة خبيثة لسرقة الأموال من بطاقتك الائتمانية تقرير أمريكى: الولايات المتحدة قد تتعرض لهجوم من الفضاء

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