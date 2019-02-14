شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مصادر: أمازون تجرى محادثات للاستثمار فى شركة ناشئة للسيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مطلعة إن أمازون وجنرال موتورز تجريان محادثات للاستثمار فى شركة ريفيان أوتوموتيف للسيارات الكهربائية الأمريكية، فى صفقة ربما تُقيم الشركة بمبلغ يتراوح بين مليار ومليارى دولار.

وأضافت المصادر أن الصفقة ستمنح أمازون وجى.إم حصص أقلية فى ريفيان، ويشكل الاتفاق دعما رئيسيا للشركة الناشئة، ومقرها فى ميشيجان، التى تطمح لأن تكون أول شركة صناعة سيارات تغزو سوق المستهلكين فى الولايات المتحدة بشاحنات خفيفة كهربائية.

وتابعت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن أسمائها لأن المسألة سرية، أنه إذا تكللت المفاوضات بالنجاح، فقد يتم الإعلان عن صفقة هذا الشهر، لكنها حذرت من أن هناك دائما احتمالا لانهيار مثل تلك المحادثات.

وقالت جى.إم فى بيان بالبريد الإلكترونى: "نبدى إعجابنا بمساهمة ريفيان فى مستقبل خال تماما من الانبعاثات، ومستقبل كهربائى بالكامل"، لكنها امتنعت عن التعليق تحديدا على أى محادثات مع ريفيان، كما امتنعت أمازون وريفيان عن التعليق.