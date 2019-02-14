شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح تحديثا جديدا لـ Gmail على الويب.. يضيف قائمة "كليك يمين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت جوجل تحديث جديد لخدمة البريد الالكترونى التابعة لها Gmail على منصة الويب، حيث وفر التحديث الجديد قائمة مختصرة جديدة تظهر عند الضغط بزر الفأرة الأيمن خلال تصفح البريد الإلكترونى، حيث توفر هذه القائمة نحو 12 اختصار شائع الاستخدام.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فيتيح الوضع الحالى للمستخدمين الضغط بزر الفأرة الأيمن لنقل البريد الالكترونى بين علامات التبويب والأرشفة ووضع علامة كغير مقروءة وحذف البريد الإلكترونى، ومن خلال هذا التضمين الجديد، سيحصل المستخدم على الكثير من الخيارات بما فى ذلك الرد، أو إعادة التوجيه، أو كتم الصوت، أو البحث عن جميع رسائل البريد الإلكترونى من المرسل، أو البحث عن جميع رسائل البريد الإلكترونى التى تحمل نفس الموضوع، أو إضافة تصنيف بسهولة أو نقل رسالة بريد إلكترونى، وفتحها فى نافذة جديدة.

وقد أطلقت جوجل هذا التحديث بداية من أمس، وسيصل لمستخدمى G Suite أولا، وبالنسبة لمستخدمى "جى ميل" العاديين، يجب أن يحصلوا عليه خلال الأسابيع القادمة.