شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى سابقة تاريخية.. بريطانى يهزم الذكاء الاصطناعى فى مناظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن هاريش ناتاراجان، بريطانى الجنسية، من هزيمة ذكاء اصطناعى مصمم من قبل شركةIBM ، فى مناظرة تتعلق بالإعانات المحتملة للتعليم قبل المدرسى.

وفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، فإن الانتصار الذى حققه الإنسان على الروبوت الذكى فى معركة نقاشية، يعد انتصارًا تاريخيًا للبشرية، فى سابقة نادرة لهزيمة الذكاء الاصطناعى على يد العقل البشرى.



المناظرة

واعتبرت قاعة المحاضرات التي ضمت 700 شخص أن المشارك البشرى هو المنتصر بعد سماع بيان افتتاحى مدته أربع دقائق، وطعن مدته أربع دقائق، وملخص لمدة دقيقتين.