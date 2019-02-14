تكنولوجيا: فى سابقة تاريخية.. بريطانى يهزم الذكاء الاصطناعى فى مناظرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن هاريش ناتاراجان، بريطانى الجنسية، من هزيمة ذكاء اصطناعى مصمم من قبل شركةIBM ، فى مناظرة تتعلق بالإعانات المحتملة للتعليم قبل المدرسى.
وفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، فإن الانتصار الذى حققه الإنسان على الروبوت الذكى فى معركة نقاشية، يعد انتصارًا تاريخيًا للبشرية، فى سابقة نادرة لهزيمة الذكاء الاصطناعى على يد العقل البشرى.
المناظرة
واعتبرت قاعة المحاضرات التي ضمت 700 شخص أن المشارك البشرى هو المنتصر بعد سماع بيان افتتاحى مدته أربع دقائق، وطعن مدته أربع دقائق، وملخص لمدة دقيقتين.
ويعتمد الذكاء الاصطناعى، الذى يطلق عليه اسم Miss Debater على أكثر من عشرة مليارات جملة من مجموعة متنوعة من المجالات، بما فى ذلك الأبحاث العلمية والصحف.
جدير بالذكر أن هذا الذكاء الاصطناعى هو تتويج لسبع سنوات من البحث، إذ صمم اعتمادًا على نجاح مشروع واتسون لشركة آي بي إم.
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