شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحدث نظام "windows 10" لإصلاح 50 ثغرة خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت عن تحديثات جديدة لنظام "windows 10"، والتى من شأنها التغلب على العديد من المشكلات التى تم اكتشافها مؤخرا.

وقالت مايكروسوفت إنها اختبرت التحديث الجديد، وأكدت أنه قادر على إصلاح 50 ثغرة تقنية، خاصة فيما يتعلق بالألعاب والبرمجيات.

ورجحت الشركة ذاتها على موقعها الإلكترونى أنه من المتوقع أن يتم إطلاق النسخة المحدثة رسميا، فى النصف الأول من العام الحالى.

كما يتضمن التحديث الأخير لـ"windows 10" أيضا إضافة برنامج "ويندوز ساند بوكس" للمحترفين، والذى يسمح بتثبيت التطبيقات وتجربتها بعيدا عن منظومة الجهاز، وإزالتها بسرعة، بالإضافة إلى إمكانية فصل المساعد الصوتى الرقمى "كورتانا" عن شريط البحث.