أكبر تسريب لهواتف “جالاكسي إس10” يكشف عن 25 ميزة جديدة

سرب موقع “جي إس إم أرينا” GSMArena أكبر تسريب حتى الآن لهاتف سامسونج المرتقب “جالاكسي إس10” Galaxy S10، الذي يأتي احتفالًا بمرور 10 سنوات على إطلاق أول هاتف من سلسلة “جالاكسي إس” التي أحدث ثورة في عالم الهواتف الذكية ومهدت لتحتل سامسونج المركز الأول في سوق الهواتف الذكية منذ سنوات.

وتعتزم عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية الإعلان عن هاتف “جالاكسي إس10” خلال حدثها المقرر في 20 شباط/فبراير الجاري بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، وذلك إلى جانب طرازين آخرين، بمواصفات أعلى منه وأدنى منه، وهما “جالاكسي إس10 بلس” و “جالاكسي إس10 إي”.

التصميم

وبحسب ما سربه موقع “جي إس إم أرينا”، الذي أزال لاحقًا التسريبات:

سيأتي الطراز الأدنى من “جالاكسي إس10″، “جالاكسي إس10 إي”، بسماكة 7.9 ميليمترات وسيزن 150 جرامًا مع دعم مقاومة الماء وفق معيار IP68، وسيقدم منفذ USB-C، وحساس بصمة ضمن زر الطاقة الجانبي، وسوف يتوفر في أربعة ألوان هي الأبيض والأخضر والأسود والأصفر.

أما هاتف “جالاكسي إس10” سيأتي بسماكة 7.8 ميليمترات وسيزن 157 جرامًا مع دعم مقاومة الماء وفق معيار IP68، وسيقدم منفذ USB-C، وحساس بصمة ضمن الشاشة، وسوف يتوفر في ثلاثة ألوان هي الأبيض والأخضر والأسود.

وسيأتي هاتف “جالاكسي إس10 بلس” بسماكة 7.8 ميليمترات ويزن 175 جرامًا مع دعم مقاومة الماء وفق معيار IP68، وسيقدم منفذ USB-C، وحساس بصمة ضمن الشاشة، وسوف يتوفر في أربعة ألوان هي الأبيض والأخضر والأسود، بالإضافة إلى الأسود السيراميكي والأبيض السيراميكي لنسخة 12 جيجابايت من ذاكرة “رام”.

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الشاشة:

سيقدم هاتف “جالاكسي إس10 إي” شاشة من نوع AMOLED HDR+ Infinity O بقياس 5.8 بوصات وبدقة 2280×1080 بكسل مع كثافة 438 بكسل في البوصة، ومستوى سطوع قدره 800 شمعة، ونسبة أبعاد 19:9، وزجاج حماية من نوع جوريلا جلاس 6.

سيقدم هاتف “جالاكسي إس10” شاشة من نوع AMOLED HDR+ Infinity O بقياس 6.1 بوصات وبدقة 3040×1440 بكسل مع كثافة 550 بكسل في البوصة، ومستوى سطوع قدره 800 شمعة، ونسبة أبعاد 19:9، وزجاج حماية من نوع جوريلا جلاس 6.

سيقدم هاتف “جالاكسي إس10 بلس” شاشة من نوع AMOLED HDR+ Infinity O بقياس 6.3 بوصات وبدقة 3040×1440 بكسل مع كثافة 522 بكسل في البوصة، ومستوى سطوع قدره 800 شمعة، ونسبة أبعاد 19:9، وزجاج حماية من نوع جوريلا جلاس 6.

الأداء

سيضم هاتف “جالاكسي إس10 إي” معالجًا ثماني النوى من نوع Exynos 9820 بتقنية 8 نانومتر، إلى جانب ذاكرة “رام” بحجم 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

سيضم هاتف “جالاكسي إس10” معالجًا ثماني النوى من نوع Exynos 9820 بتقنية 8 نانومتر، إلى جانب ذاكرة “رام” بحجم 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

سيضم هاتف “جالاكسي إس10 بلس” معالجًا ثماني النوى من نوع Exynos 9820 بتقنية 8 نانومتر، إلى جانب ذاكرة “رام” بحجم 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

الكاميرات

سيقدم هاتف “جالاكسي إس10 إي” كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.5 عريضة الزاوية وتقنية البكسل المزدوج وفتحة العدسة المزدوجة، ومثبت صورة بصري، وكاميرا ثانوية بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 وعدسات عريضة الزاوية (123 درجة). أما الكاميرا الأمامية فهي ضمن الشاشة بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9.

سيقدم هاتفا “جالاكسي إس10” و “جالاكسي إس10 بلس” كاميرا خلفية ثلاثية؛ الأولى بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.5 عريضة الزاوية وتقنية البكسل المزدوج وفتحة العدسة المزدوجة، ومثبت صورة بصري، والثانية بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 وعدسات عريضة الزاوية (123 درجة)، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل للعمق مع فتحة عدسة f/2.4. أما الكاميرا الأمامية فهي ضمن الشاشة بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9.

عمر البطارية

سيضم هاتف “جالاكسي إس10 إي” بطارية بسعة 3,100 ميلي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن اللاسكي وإمكانية شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا، ودعم الإصدار 2.0 من تقنية الشحن اللاسلكي السريع.

سيضم هاتف “جالاكسي إس10” بطارية بسعة 3,400 ميلي أمبير/ساعة، مع دعم التقنيات المذكورة أعلاه.

سيضم هاتف “جالاكسي إس10 بلس” بطارية بسعة 4,100 ميلي أمبير/ساعة مع دعم التقنيات المذكورة أعلاه.

يُشار إلى تقرير موقع “جي إس إم أرينا” لم يتطرق إلى السعر المقرر للهواتف. كما يُشار إلى أنه من المتوقع أن تعلن سامسونج عن أول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاجها خلال حدث الإعلان عن هواتف “جالاكسي إس10” المرتقب خلال الأسبوع المقبل.