تكنولوجيا: زي النهاردة| الأخوان لوميير يخترعان السينماتوجراف وتأسيس شركة أبولو للكمبيوتر

يصادف يوم 13 فبراير ذكرى اختراع الأخوان لوميير لآلة العرض السينمائي “السينماتوجراف” Cinematograph، أحد أقدم أجهزة عرض الصور المتحركة، التي أصبحت تعرف بالأفلام السينمائية.

ففي هذا اليوم من عام 1895، ابتكر الأخوان لوميير السينماتوجراف، لتبدأ رحلتهما كرائدين لصناعة الأفلام، مستخدمين جهاز السينماتوجراف ككاميرا وجهاز عرض سينمائي، حيث كان السينماتوجراف واحدا من أوائل أجهزة “الكل في واحد” all-in-one، وهو المصطلح الذي يصف السينماتوجراف قبل أن نعرف، مثلا، طابعة HP “الكل في واحد” (طابعة + ماسح ضوئي + فاكس + آلة تصوير) بـ100 عام تقريبا.

وفي 13 فبراير 1980، تم تأسيس شركة “أبولو للكمبيوتر” Apollo Computer، في تشيلمسفورد بولاية كاليفورنيا، والتي أصبحت أكبر مصنع لمحطات الشبكات في الفترة بين 1980 إلى 1987، ثم استحوذت عليها شركة “هيوليت باكارد” HP في صفقة قيمتها 476 مليون دولار، في عام 1989.

استخدمت HP الكثير من تقنيات أبوللو في سلسلة HP 9000، وهي سلسلة من أجهزة كمبيوتر الشبكات والخوادم، وتدريجيا، وبذلك خفتت سمعة “أبوللو” كعلامة تجارية وحلت محلها شركة HP المالكة لها، إلى أن تم إغلاق أبوللو نهائيا في 1997.