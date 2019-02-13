Vivo تكشف النقاب رسميًا عن العلامة التجارية الفرعية الخاصة بها تحت إسم iQOO

فاطمة أيت طالب - دبي - شهدت السنة الصينية الجديدة ولادة علامة تجارية فرعية صينية جديدة. بعد أسبوع واحد فقط من السنة القمرية الجديدة، قامت شركة Vivo بالكشف عن علامتها التجارية الفرعية الجديدة مع إعلان تشويقي مستقبلي. الموقع الرسمي لهذه العلامة التجارية الفرعية الجديدة هو Iqoo.com، ولكن عندما تقوم بفتحه حاليًا، فإنه يحتوي على بعض المعلومات عن شركة Vivo ولا شيء عن الشركة الجديدة.

إذا كنت لا تعرف كيف تقرأ ” iQOO “، فأنت لست الوحيد. نشر الحساب الرسمي لهذه العلامة التجارية الفرعية الجديدة سؤالاً على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo تقول فيه ” هل تعرف كيفية قراءة إسمنا ” وفي غضون ثلاث ساعات تم حصد أكثر من 1300 تعليق.

لم تكشف لنا الشركة الأم أو العلامة التجارية الفرعية أي شيء عن الأجهزة، ولكن شركة Vivo سترسل هاتف iQOO حقيقي إلى متابع محظوظ غدًا، لذا قد نتمكن من رؤيته قريبًا جدًا.

نحن نعتقد بأن هواتف iQOO سيتم الترويج لها على أنها تستهدف اللاعبين، على غرار ما تحاول ZTE فعله مع سلسلة هواتف Nubia Red Magic. ثم هناك أيضًا العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo والتي تستهدف فئة مختلفة كليًا من المستهلكين.

كانت آخر علامة تجارية فرعية صينية يتم الإعلان عنها هي Redmi من قبل شركة Xiaomi والتي قامت بإطلاق أول هاتف ذكي لها تحت إسم Redmi Note 7. سيحدد الوقت ما الغرض من إطلاق العلامة التجارية الفرعية iQOO، ولكن حتى ذلك الحين، قدموا لنا إقتراحاتكم حول كيفية نطق iQOO في حيز التعليقات أدناه.

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