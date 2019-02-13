صور رسمية مسربة جديدة تعرض لنا Galaxy Watch Active تعمل بواجهة One UI

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت اليوم صور عالية الجودة للساعة الذكية Galaxy Watch Active القادمة من شركة سامسونج، مُؤكدة أمرين. الأمر الأول هو أن هذه الساعة الذكية ستستخدم واجهة One UI الجديدة من سامسونج، والأمر الثاني هو أن الساعة الذكية لن تضم الإطار القابل للدوران على عكس Samsung Gear S3 الحالية.

لقد كان من المنطقي أن تقوم سامسونج بجلب واجهة المستخدم الجديدة إلى نظام TizenOS، فهذه الواجهة تجعل نظام التشغيل نظيفًا ومرتبًا بشكل أكبر من ذي قبل. ونظرًا إلى أن سامسونج قررت التخلي عن الإطار القابل للدوران في ساعتها الذكية القادمة، فيبدو أن واجهة One UI الجديدة ستعتمد كليا على الإيماءات والنقرات للتنقل من خلالها وبإستخدام الزرين الموجودين على جانب Galaxy Watch Active.

جميع الصور وواجهات الساعة تمتاز بخلفية داكنة، مما يمنح واجهة المستخدم منظرًا رائعًا، فضلا عن تحسين عمر البطارية كذلك، وخصوصا إذا علمنا أن Galaxy Watch Active الجديدة ستحصل على شاشة بتقنية OLED، وهي الشاشة المعروفة بكفاءتها في إستهلاك الطاقة.

ويبدو أن Galaxy Watch Active ستكون مركزة على تتبع نشاط المستخدم في عدد من الواجهات التي تأتي مسبقًا مع هذه الساعة الذكية من خلال وضع أهدافك اليومية في المقدمة والوسط. ويقال بأن ساعة Galaxy Watch Active الجديدة قادرة على التعرف تلقائيًا على المزيد من النشاطات الرياضية وتتبعها دون الحاجة إلى تحديد تمرين معين.

سيكون لدى Galaxy Watch Active خاصية تتبع نبضات القلب على نحو منتظم، وفي حال تفعيل هذه الميزة، سيتم إخطار المستخدم بأي خلل في معدل ضربات القلب. وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد سمعنا بأن Galaxy Watch Active ستضم شاشة بقطر 1.1 إنش وبدقة 360×360 بكسل، وستضم زرين على الجانب الأيمن. وعلاوة على ذلك، فقد تردد أن هذه الساعة الذكية ستضم كذلك بطارية بسعة 236mAh، وهذا أمر من شأنه أن يثير مخاوف بعض ملاك Samsung Gear Sport الذين يخططون للترقية إلى الساعة الجديدة نظرًا لأن هذه الأخيرة تضم بطارية بسعة 300mAh. ومع ذلك، فالساعة الذكية الجديدة ستحصل على المعالج Exynos 9110 الذي يتميز بالمزيد من السرعة، وعلى 4GB من الذاكرة الداخلية، وعلى 768MB من الذاكرة العشوائية، كما أنها ستدعم WiFi و NFC و Bluetouth 4.2، ولكنها لن تدعم للآسف 4G LTE.

من المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بالكشف عن ساعتها الذكية الجديدة Galaxy Watch Active جنبا إلى جنب مع سلسلة هواتف Galaxy S10 Series في الحدث الذي ستعقده الشركة يوم 20 فبراير بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

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