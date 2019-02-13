تكنولوجيا: هواوي تعلن رسمياً عن أحدث الهواتف منخفضة التكلفة Y6 Pro 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة هواوي رسمياً اليوم عن هاتف Y6 Pro 2019 في سوق الفلبين، الذي ينافس في سوق الهواتف منخفضة التكلفة بتصميم جيد وسعر يبدأ من 135 دولار.

يأتي هاتف Y6 Pro 2019 اليوم برقاقة معالج Helio A22 رباعي الأنوية بسرعة 2 GHz مع كرت شاشة PowerVR Rogue GE8300، وشاشة بحجم 6.1 إنش مميزة بجودة عرض HD بلس، مع كاميرة واحدة في الجهة الخلفية للهاتف، أيضاً لا يضم هذا الإصدار مستشعر للبصمة.

كما يأتي هاتف Huawei Y6 Pro 2019 مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت، ويدعم الهاتف بطاقة ذاكرة خارجية microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

وتتميز الكاميرة الخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل مع دعم بعض مميزات التجميل، أيضاً يضم هاتف Y6 Pro 2019 واجهة مستخدم EMUI 9.0 مع نظام تشغيل Android Pie، كما يضم بطارية بقدرة 3020 mAh تدعم الشحن عن طريق منفذ micro USB.

هاتف Y6 Pro 2019 يقدم من هواوي مع ألوان الأسود Midnight، والأزرق الفيروزي، كما يتوفر للحجز المسبق في 18 من فبراير بسعر يبدأ من 135 دولار، بينما يصل إلى الأسواق في 23 من فبراير.

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