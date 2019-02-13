الهاتف LG G7 One يصل رسميًا إلى كوريا الجنوبية تحت إسم LG Q9 One

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر الهاتف LG G7 One في معرض IFA 2018 قبل نصف عام تقريبًا. وقبل أسبوع تقريبًا من توديع سنة 2018، قامت شركة LG بإطلاق هذا الهاتف في اليابان تحت إسم LG X5، واليوم قررت الشركة إطلاق هذا الهاتف في كوريا الجنوبية تحت إسم LG Q9 One، ويأتي مع 64GB من الذاكرة الداخلية، في حين ظلت المواصفات التقنية الأخرى على حالها من دون تغيير.

هذا يعني أن الهاتف LG Q9 One يضم بدوره شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة +QuadHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 835، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3000mAh تدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 3.0. وعلاوة على ذلك، فالهاتف LG Q9 One الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.9 وكاميرا خلفية بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.6، كما أنه يضم رقاقة الصوت Quad DAC ويحمل شهادة المتانة العسكرية MIL-STD 810G، وشهادة IP68 مما يعني أنه سيكون مقاومًا للماء والغبار.

الهاتف LG Q9 One سيكون متوفرًا في كوريا الجنوبية من خلال شركة الإتصالات المحلية +LG U علمًا أنه تم تسعير هذا الهاتف هناك بنحو 599500 وون كوري وهو ما يعادل 535 دولار أمريكي. وفي حين لم يتم الكشف عن الألوان التي سيتم بها إطلاق الهاتف، فقد ظهر في البيان الصحفي مع اللون الأزرق المغربي.

المصدر.