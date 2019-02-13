تكنولوجيا: الإنستجرام يبدأ في تجربة ميزة المراسلة مباشرة عبر تطبيق المتصفح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر Jane Manchun Wong تغريدة مؤخراً تؤكد على أن ميزة المراسلة المباشرة يتم تجربتها الآن في تطبيق الإنستجرام على المتصفح في الإصدار الخاص بأجهزة الحاسب.

رصدت تسريبات جديدة نشرت عبر الباحث Wong على تويتر، تؤكد على أن ميزة المراسلة تقدم من الإنستجرام قريباً على تطبيق المتصفح، كما نشر لقطة للشاشة تكشف عن الميزة الجديدة التي يتم تجربتها بالفعل الآن.

ويأتي تطبيق الإنستجرام على المتصفح في الوقت الحالي بتجربة محدودة للمستخدمين لا تقدم تجربة سلسة لمشاركة سريعة للصور عبر المتصفح، حيث تأتي المميزات الجديدة غالباً في الإصدار الخاص بالأجهزة المحمولة، أيضاً لم تصل ميزة دفع الإشعارات لتطبيق الإنستجرام على المتصفح حتى شهر سبتمبر من العام الماضي، لذا فإن التحديثات لتطبيق المتصفح بطيئة.

من جانب أخر يفتقر تطبيق الإنستجرام على المتصفح لميزة مشاركة القصص الجديدة التي توجد في تطبيقات الهواتف المحمولة فقط في الوقت الحالي، حيث أكد مطوري التطبيق على أن الشركة لا تخطط في الوقت الحالي لإضافة ميزة مشاركة الصور والقصص الجديدة في تطبيق المتصفح.

وتعد إضافة ميزة المراسلة المباشرة في تطبيق الإنستجرام على المتصفح أحد الخطوات الهامة لتطوير التطبيق، حيث إقتصرت هذه الميزة منذ فترة طويلة على تطبيق الأجهزة المحمولة فقط، أيضاً يأتي هذا التحديث في إطار خطط الفيس بوك لتطوير الإنستجرام وتطبيقات التواصل الإجتماعي الأخرى لزيادة قاعدة المستخدمين.

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