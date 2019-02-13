تلميحات حول إقتراب موعد إطلاق تحديث Android 9 Pie الرسمي للهاتف Galaxy Note 8

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فاطمة أيت طالب - دبي - بعد الإطلاق الناجح لتحديث Android 9 Pie الرسمي لكل من Galaxy S9 و +Galaxy S9 و Galaxy Note 9، فقد أصبحت شركة سامسونج الآن تركز على جلب نفس التحديث لكل من Galaxy S8 و +Galaxy S8 و Galaxy Note 8. وبدأت شركة سامسونج بإختبار تحديث Android 9 Pie لهذه الهواتف الذكية الثلاثة في الشهر الماضي فقط، وقد بدأ الهاتف Galaxy Note 8 فعلاً بتلقي النسخة التجريبية الرابعة من هذا التحديث.
سجل التغييرات يقول بأن النسخة التجريبية الرابعة من تحديث Android 9 Pie للهاتف Galaxy Note 8 تأتي أساسًا لإصلاح مجموعة من الأخطاء، وهذا ما يعد مؤشرًا على إقتراب موعد إطلاق النسخة النهائية والمستقرة من هذا التحديث علمًا أنه من المرجح أن يحدث ذلك قبل نهاية هذا الشهر.
ومع ذلك، نعتقد أن عملية الإطلاق ستتم بشكل تدريجي ولن تحصل جميع الأسواق على تحديث Android 9 Pie هذا الشهر. إستغرق لكل من Galaxy S9 و +Galaxy S9 و Galaxy Note 9 عدة أسابيع قبل الحصول على تحديث Android 9 Pie الرسمي في جميع أنحاء العالم.
المصدر.
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