تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن تفاصيل أجهزة التلفاز للعام 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة سامسونج خلال عام 2019 مجموعة كبيرة من أجهزة التلفاز التي تختلف في الأحجام والتقنية ومستوى التسعير، حيث تستعد لإطلاق 28 إصدار جديد من أجهزة تلفاز QLED إلى الأسواق.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق العديد من إصدارات أجهزة التلفاز المميزة بحجم يبدأ من 43 إنش وحتى 98 إنش، مع دعم جودة عرض 4K و8K أيضاً، والتي لم يتم الكشف عنها في فعاليات CES هذا العام، إلا أنها متاحة الآن للحجز المسبق.

وتأتي أجهزة 8K هذا العام من سامسونج من سلسة Q900R لكن مع حجم أكبر في الشاشة عن إصدارات 2018، حيث تقدم كلاً من 4K Q90، و Q80، وQ70 إلى جانب Q60، على أن تتوفر أجهزة Q90 بأحجام شاشة 65، و75، وأيضاً 82 إنش، حيث تأتي هذه الإصدارات مع تحسينات في إدارة الإضاءة الجهة الخلفية للشاشة مع تباين أعلى في الألوان، وعرض أفضل في زوايا الشاشة.

كما تتوفر أجهزة Q80 مع أحجام 55، و65، و75 إلى جانب 82 إنش في الشاشة، كما تأتي أيضاً هذه الإصدارات بتقنية عرض مميزة بزوايا واسعة التي تقدم أيضاً في Q90s، إلا أنها لن تتوفر في سلسة أجهزة Q70، بينما تأتي كلاً من أجهزة Q90، وQ80 إلى جانب Q70 مع ميزة الإضاءة الخلفية المباشرة مع تعتيم موضعي.

وتأتي نقاط التعتيم الموضعي في سلسة Q80 وQ70 بنسبة أقل من 480 التي تأتي في سلسة Q90s، كما تأتي سلسة Q80s هذا العام وفقاً لتصريحات سامسونج مع نقاط تعتيم موضعي 240، بينما جاءت أجهزة Q8s بعدد نقاط تعتيم 40 تقريباً خلال العام الماضي، أيضاً تأتي سلسة Q70s بنقاط تعتيم 120، كما تقدم سامسونج سلسة أجهزة تلفاز Q70s بأحجام 49، 55، 65، وأيضاً 75 و82 إنش.

أيضاً تأتي إصدارات سامسونج من أجهزة تلفاز QLED للعام 2019 في سلسة Q60s التي ستتوفر في 6 أحجام بدءاً من 43 إلى 82 إنش، حيث تتميز إصدارات هذا العام بإضاءة في الحواف كبديل للإضاءة المباشرة، ومن المتوقع أن تأتي هذه الإصدارات بمستوى تسعير مرتفع، ويرجع ذلك لتميز هذه الشاشات بمعالج Quantum بدقة 4K، مع نموذج معدل في محرك معالجة الصور الذي صمم لدعم أجهزة 8K بتحسينات في تفاصيل أكثر دقة، وتشويش أقل مع جودة عرض أعلى في حواف الشاشة.

من ناحية أخرى تأتي أجهزة سامسونج الذكية هذا العام مع Apple iTunes مدمج في الشاشة، لدعم الأفلام والعروض التلفزيونية إلى جانب دعم AirPlay 2، إلى جانب تجربة سلسة في البحث وعرض المحتوى، مع واجهة ذكية أكثر كفاءة في دعم المستخدم، مع تحسينات في Universal Guide.

أيضاً من المقرر أن تدعم الأجهزة التحكم بالأوامر الصوتية عن طريق مساعد Amazon Alexa، ومساعد جوجل الإفتراضي، إلى جانب مساعد Bixby الذي يأتي بتحسينات في تجربة المستخدم.

شاشات QLED التي تقدمها سامسونج للعام 2019، تأتي أيضاً بمميزات للمستخدمين من اللاعبين بشكل خاص، مع تقنية AMD Radeon Freesync، ونمط تلقائي لدعم الألعاب حيث يعمل على تحويل إعدادات التلفاز لعرض بأقل معدل تأخير في عرض الإطارات.

أيضاً تقدم هذه الإصدارات تقنية مميزة بالذكاء الإصطناعي في الصوتيات لدعم أعلى دقة في تزامن الصور مع الصوتيات، كما تأتي كل إصدارات 2019 من أجهزة QLED بنمط Ambient لدعم عرض مميز وطبيعي مع إضاءة مثالية في صور تظهر على الشاشة في حالة عدم الإستخدام لتكون جزء مميز يتناغم مع ديكور المنزل العصري.

واحدة من أهم مميزات أجهزة تلفاز سامسونج للعام 2019، في دعم تقنية Dolby Vision، مع دعم HDR10+، أيضاً تأتي إصدارات 2019 من أجهزة QLED بتصميم جديد للإطارات وفقاً لتصريحات سامسونج.

يذكر أن سامسونج سيكون لها أيضاً بعض الإصدارات من أجهزة LED خلال عام 2019، ويأتي من بينها أجهزة RU8000 التي ستتوفر بحجم 49، و55، و65 إلى جانب 75 وأيضاً 82 إنش، وسلسة RU7300s التي ستتوفر بحجم 55 و65 إنش، وأيضاً RU7100s التي ستتوفر بحجم43، 49، و55، 58 و65 إلى جانب 75 إنش.

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