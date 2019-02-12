تكنولوجيا: تسريبات مصورة لصندوق تغليف كرت الشاشة GeForce GTX 1660 Ti

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة لصندوق تغليف الإصدار القادم من كرت الشاشة GeForce GTX 1660 Ti المقرر أن تكشف عنه NVIDIA رسمياً في 22 من فبراير.

تستعد شركة NVIDIA للكشف عن الإصدار الجديد من كرت الشاشة GeForce GTX 1660 Tigraphics في مؤتمر يعقد في 22 من فبراير الجاري، واليوم نشرت تسريبات مصورة جديدة لصندوق تغليف كرت الشاشة.

ومن المقرر وفقاً لهذه الصور أن تأتي كرت الشاشة GeForce GTX 1660 Ti بتقنية جديدة تستبدل ray tracing بتقنية Turing shaders، لذا لن تأتي كلاً من GTX 1660 وGeForce GTX 1660 Ti بتقنية تعقب الأشعة في الوقت الفعلي، إلا أن الإصدار الجديد من كرت الشاشة يأتي مع معالج Turing.

وتشير التسريبات إلى أن معالج Turing أو بشكل محدد TU116 سيأتي بعدد 1536 من أنوية CUDA، كما يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في GDDR6 بسرعة إستجابة فائقة.

المصدر

اعلان

