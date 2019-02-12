شركة TSMC ستبقى هي الموردة الوحيدة لمعالجات Apple A13 لشركة آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر اليوم تقرير جديد نقلاً عن مصادر مطلعة على المسألة يقول بأن شركة TSMC ستظل هي الشركة الوحيدة التي ستقوم بتصنيع المعالجات لشركة آبل من أجل هواتف iPhone الجديدة المتوقع صدورها في النصف الثاني من هذا العام. في العام الماضي، كانت شركة TSMC هي الشركة الوحيدة التي أشرفت على تصنيع المعالج Apple A12 Bionic لشركة آبل، ونتوقع أن تقوم بنفس الشيء أيضًا مع المعالج الجديد الذي سيصل مع طرازات 2019 من هواتف iPhone.

ستواصل شركة TSMC تصنيع المعالج Apple A13 لشركة آبل بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر ولكن مع تعزيز Extreme Ultraviolet lithography. ويجب أن تبدأ شركة TSMC عملية تصنيع المعالج Apple A13 الجديد في الربع الثاني من هذا العام في حالة إذا سارت الأمور على ما يرام.

قال الرئيس التنفيذي لشركة TSMC أن 25 في المئة من عائدات الشركة تأتي من تصنيع الرقاقات والمعالجات بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر وأن هذه العائدات ستواصل النمو بسبب إرتفاع الطلب في قطاعي HPC والسيارات. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع الرئيس التنفيذي أن يكون هناك نمو متواضع في العام 2019 بسبب إنخفاض الطلب على الهواتف الذكية بشكل عام.

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