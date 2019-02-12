تكنولوجيا: جوجل تقدم تحديث جديد لواجهة Gmail على المتصفح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في دفع تحديث جديد لتطبيق Gmail على المتصفح، يأتي بمميزات هامة لدعم المستخدمين بواجهة مستخدم أكثر فعالية في القائمة التي تظهر بالنقر إلى اليمين.

تحديث جديد هام لمستخدمي Gmail على المتصفح يعالج واحدة من أهم المشاكل المزعجة لدى المستخدمين في واجهة المستخدم بشكل خاص في القائمة التي تظهر مع النقر إلى اليمين، والتي لم تقدم الدعم الأمثل للمستخدمين خلال الفترة الماضية.

إلا أن التحديث الجديد في واجهة Gmail على المتصفح، يجلب مميزات وإختيارات أكثر في القائمة التي تظهر عند النقر إلى اليمين، لدعم المستخدمين بواجهة فعالة أكثر، حيث يمكن للمستخدم ملاحظة التغييرات الجديدة ما أن يصل التحديث الجديد لحسابه الخاص.

وتأتي الواجهة الجديدة مع إختيارات جديدة في أعلى الشاشة تظهر عند النقر إلى اليمين على البريد الإلكتروني، حيث سيكون لدى المستخدم إختيارات بالرد السريع، أو إعادة إرسال البريد، أو وضع علامة على البريد لقراءته لاحقاً أو لتعيين البريد الهام، مع إختيارات لتحريك البريد، أو إختيار النمط الصامت للبريد الإلكتروني.

وقد أشارت جوجل في تصريحاتها إلى أنها بدأت بالفعل في دفع التحديث الجديد لمستخدمي G Suite الآن، على أن يتوفر لجميع المستخدمين في 22 من فبراير، أيضاً من المتوقع أن يتأخر دفع التحديث في بعض المناطق لعدة أيام أخرى.

المصدر

اعلان

