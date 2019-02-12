هيئة الإتصالات الصينية TENAA تكشف عن صور الهاتف Meizu Note 9

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Meizu قبل بضعة أسابيع بالكشف عن هاتف ذكي خالي تمامًا من الأزرار أو المنافذ، ولكن الشركة الصينية ليست لديها أي خطط للتوقف عن تعزيز سلسلات هواتفها الذكية العادية. وعلى ذكر ذلك، فقد إتضح لنا في الفترة الماضية أن شركة Meizu تعتزم تعزيز سلسلة هواتف Meizu Note Series بعضو جديد يدعى Meizu Note 9 علمًا أننا حصلنا فعلاً على المواصفات التقنية لهذا الهاتف من هيئة الإتصالات الصينية TENAA قبل أسبوع، والآن حصلنا على صور هذا الهاتف من نفس الهيئة.

شركة Meizu هي شركة نادرًا ما تنساق مع إتجاهات السوق، فهي لا تحب تقليد كل ما تقوم به الشركات المنافسة. هي تستخدم تصميمها الخاص مع الكاميرا الخلفية بحيث تقوم بتضمينها عادة في الجزء الأوسط من الواجهة الخلفية، ولكن يبدو أن ذلك سيتغير مع الهاتف Meizu Note 9 الذي إتضح الآن أنه سيضم الكاميرا الخلفية الأساسية التي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل في الزاوية العليا اليسرى علمًا أنها ستكون بارزة قليلاً.

نلاحظ أيضا بقاء مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية مما يعني أن الزر الرئيسي الفعلي mBack قد إختفى إلى الأبد. لم نسمع حتى الآن أي شيء حول ما إذا كان هذا الهاتف سيضم زر حساس للضغط كما أشارت بعض الشائعات في الصيف، ولكن حتى لو حدث ذلك، فمن المحتمل أن يصل هذا الزر مع الهواتف الرائدة للشركة، وليس مع سلسلة هواتف Meizu Note Series المتوسطة.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية للهاتف Meizu Note 9، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA من قبل أن هذا الهاتف سيضم شاشة بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا الهيئة الصينية كذلك بأن الهاتف Meizu M9 Note سيضم كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثاني علمًا أن المستشعر الأول يضم عدسة بفتحة 1.8. وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد قيل كذلك أن الهاتف Meizu M9 Note سيضم بطارية بسعة 3900mAh، كما أنه سيأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة FlymeOS 7.

ونظرًا إلى أن هيئة الإتصالات الصينية TENAA قامت بالمصادقة على هذا الهاتف الآن، فهذا يلمح إلى أنه سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Meizu M9 Note في المستقبل القريب، ولكننا لا نزال غير متأكدين من تاريخ حدوث ذلك بالضبط.

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