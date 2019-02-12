جوجل تطلق إمكانية تصفح Google Maps بإستخدام الواقع المعزز

فاطمة أيت طالب - دبي - تمتلك شركة جوجل كل من Googla Maps و Google Street View، ولكن قامت الشركة بدمج كلا الخدمتين لتشكيل خدمة واحدة تجمع أفضل ما في العالمين. وتردد أنه تم إطلاق إمكانية التنقل بإستخدام الواقع المعزز للمرشدين المحليين ” Local Guides “، وهم مجموعة من الأشخاص يُعِدُّون مراجعات موثوقة داخل منصة Google Maps. وتقول شركة جوجل بأن هذه الميزة تحتاج إلى ” مزيد من الإختبارات ” قبل إطلاقها للمزيد من المستخدمين.

يعمل التطبيق بشكل بسيط للغاية، فعندما تقوم بفتحه، تطلب منك جوجل أن تنظر من حولك للتعرف على المباني المحيطة بك ومن ثم عليك فقط إتباع الأسهم. هناك أيضًا موجه أنيق لمنعك من إنزال الهاتف أثناء المشي؛ لأن التنقل والهاتف غير محمول نحو الأعلى قد يؤدي بك إلى الإصطدام بشخص ما أو شيء ما أو التعرض لشيء أسوأ في حالة إذا كنت تمشي في الشارع دون النظر من حولك.

على الرغم من أن ميزة الواقع المعزز مصممة للهواتف الذكية، إلا أنها ستكون أكثر عملية في المستقبل غير البعيد عندما نستخدم الأجهزة القابلة للإرتداء مثل نظرات Google Glass. بهذه الطريقة ستحصل على معلومات حول المطاعم وغيرها من الأماكن المثيرة للإهتمام. وحتى ذلك الحين، ستكون هذه ميزة رائعة ستساعدك على التأقلم بسرعة في مدينة لا تعرفها جيدًا.

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