أوبو تطرح تقنياتها المبتكرة في أسواق جديدة

أعلنت شركة أوبو هذا الأسبوع عن دخولها ثلاثة أسواق جديدة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بإطلاق عملياتها في المملكة المتحدة وتركيا وبولندا، في خطوة تأتي تأكيداً على التزام الشركة الراسخ بتقديم أحدث التقنيات وتجارب الهواتف الذكية المبتكرة للمستخدمين في المنطقة.

ويجسد إطلاق العمليات الجديدة إنجازاً بارزاً في مسيرة أوبو في إطار سعيها المتواصل للارتقاء بمكانة علامتها العالمية الرائدة، والتي تعد اليوم خامس أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم.

وقد شهد الشهر الماضي إطلاق الشركة لعملياتها في المملكة العربية السعودية وافتتاح مركزها الإقليمي الثاني في منطقة الشرق الأوسط في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى هامش الفعاليات التي نظمتها بمناسبة إطلاق عملياتها في الأسواق الجديدة، أعلنت أوبو أيضاً أنها ستكون الراعي الرسمي للاتحاد الدولي للكريكت في عام 2019.

واستهلت أوبو الفعالية الأولى ضمن سلسلة فعاليات مخصصة لإطلاق عملياتها بأمسية على جسر البرج في لندن يوم 29 يناير الماضي تحت عنوان “حان الوقت الآن”.

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وأكدت الشركة، لدى استعراضها لأحدث تقنياتها التي تضمنت الشحن فائق السرعة SuperVOOC وهاتف Find X ومجموعة R-series، على التزامها تجاه السوق عبر خططها الرامية لافتتاح مركز للتصميم في قلب لندن بهدف استلهام تصاميم المنتجات محدودة الإصدار وإجراء الأبحاث المستفيضة حول العناصر الجمالية وتمكين المواهب الإبداعية المحلية.

وقال ألين وو، نائب رئيس أوبو العالمية، رئيس الأعمال التجارية الخارجية: “تمثل المملكة المتحدة سوقاً بالغة الأهمية للشركة في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز حضور علامتنا التجارية العالمية والتزامنا الراسخ تجاه قاعدة عملائنا وشركائنا في هذه السوق الحيوية. وباعتبارنا خامس أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، يمثل إطلاقنا لعملياتنا في المملكة المتحدة خطوة إضافية على طريق تطوير قطاع الهواتف الذكية ككل”.

وجاءت الفعاليتان اللتان عقدتهما الشركة في 30 و 31 يناير 2019 احتفالاً بمناسبة إطلاق عملياتها في كل من تركيا وبولندا كثامن وتاسع أسواق الشركة على التوالي في أوروبا.

وتعمل الأسواق الثلاثة الجديدة على توفير منظومة عمل أوروبية أكثر قوة للعلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية.

وشهدت الفعاليات الثلاث حضور ممثلين عن كوالكوم التي تعد شريكاً بارزاً بالنسبة لأوبو، حيث أكدت الشركتان على أهمية تعاونهما في عصر الجيل الخامس الصاعد، كما أشارت أوبو إلى عزمها إطلاق هواتفها الذكية الداعمة لتقنية الجيل الخامس تجارياً في عام 2019.

وأضاف وو: “بفضل شراكتنا المتميزة مع كوالكوم، نجحنا في أواخر العام الماضي بتوصيل سلسلة هواتفنا الذكية من فئة R15 مع شبكة الجيل الخامس، لنرسي بذلك أساساً متيناً لمستقبل هواتف الجيل الخامس لعام 2019 وما بعده”.

وأصبحت أوبو تزاول اليوم نشاطها في تسعة أسواق أوروبية تشمل روسيا وكازاخستان أيضًا، وذلك في أعقاب النجاح الذي حققته الشركة بإطلاق عملياتها في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا في عام 2018.

وتؤكد الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة في دخول الأسواق الأوروبية على التزامها بترسيخ جذورها في المنطقة ومواصلة بناء علامتها التجارية بالاعتماد على تقنياتها المبتكرة واستثماراتها الاستراتيجية وشراكاتها المحلية القوية.

ويستخدم أكثر من 250 مليون شخص حول العالم هواتف أوبو الذكية، وتعمل الشركة في أكثر من 40 دولة ومنطقة عبر نحو 400 ألف نقطة بيع حول العالم.