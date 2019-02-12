سامسونج تشوق لهاتفها القابل للطي

أصدرت شركة سامسونج إعلان فيديوي تشويقي جديد يعطي المستهلكين نظرة أخرى على هاتفها القابل للطي الذي طال انتظاره قبل أسبوع من موعد انعقاد حدثها Galaxy Unpacked 2019 بتاريخ 20 فبراير/شباط للكشف عن تشكيلة هواتف Galaxy S10 الجديدة.

ويحمل مقطع الفيديو عنوان “The Future Unfolds”، مما يشير إلى أنها سوف تتمكن في النهاية من الوفاء بوعود بيعها للهاتف الذكي القابل للطي، والذي من المتوقع أن يطلق عليه Galaxy X.

وكانت الشركة قد كشفت عن النموذج الأولي للجهاز في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ووعدت المستهلكين بأنهم سوف يكونون قادرين على شراء الهاتف قريبًا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكشف عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية لأول مرة عن هذا الهاتف القابل للطي في الحدث الذي تعقده بمدينة سان فرانسيسكو، جنبًا إلى جنب مع تشكيلة Galaxy S10.

ويوفر الإعلان التشويقي تفاصيل قليلة حول الهاتف القابل للطي مثل عبارة “إن مستقبل الهاتف المحمول سوف يتكشف في 20 فبراير 2019″، لكنه لم يظهر كيف يمكن طي الهاتف أو شكله أو حتى اسمه.

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وقدمت الشركات المنافسة الأخرى مثل شاومي نظرة فاحصة على ما قد نتوقعه، حيث يشبه النموذج الأولي لهاتف شاومي القابل للطي حاسبًا لوحيًا يمكن طيه ليتحول إلى جهاز بحجم الهاتف الذكي.

ومن المتوقع أن تكون الهواتف القابلة للطي أكثر تكلفة من الهواتف التقليدية لأنها تحتوي على شاشات أكثر تقدمًا وأكبر من تلك الموجودة حاليًا في السوق.

وكانت شركة سامسونج قد وصفت هاتفها القابل للطي بأنه يشكل “مستقبل الهاتف المحمول”، وأعطت المستهلكين لمحة سريعة لأول مرة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

تجدر الإشارة إلى قيام سامسونج بكشف النقاب عن أول شاشة قابلة للطي أطلقت عليها اسم Infinity Flex Display خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.