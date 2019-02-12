دراسة جديدة تكشف عن أهداف الشركات من التحول الرقمي ودور التطبيقات فيها

دبي - الخليج 365 :

كشفت اليوم شركة إف 5 نتوركس، نتائج التقرير الجديد حول مستوى التحول الرقمي وأهدافه في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى دور التطبيقات في هذه العملية.

ووفق التقرير، فقد عبّرت 75% من الشركات المستطلعة التي شملتها الدراسة عن تبنيها للتحول الرقمي، وأكدت 72% من هذه الشركات أنها تهدف من خلال هذا التحول إلى تحسين تقنية المعلومات، في حين أن 58% منها تهدف من خلال التحول إلى الارتقاء باجراءات العمل، و 53% منها إلى رفع إنتاجية الموظفين.

كما سلّط التقرير الضوء أيضا على أبرز التوجهات التقنية التي ستحدث تأثيرات استراتيجية على مستوى عال في الشركات في المنطقة بين السنتين والخمس سنوات المقبلة، وهي نشر السحابة العامة (48% من الشركات المستطلعة)، والشبكات المعرّفة بالبرمجيات (47%)، وتحليل التهديدات في الزمن الحقيقي وبصورة فورية (43%).

وأشار التقرير أيضا إلى أن 63% من الشركات في المنطقة تعمل اليوم على نشر تطبيقات الأتمتة والتنسيق، أما أكثر أدوات الأتمتة رواجًا في المنطقة فتأتي من شركة «في إم وير» (53%)، تليها شركة «سيسكو» (52%)، ثم «أوبن ستاك» (33%).

بدورها برزت المخاوف الأمنية عقبة رئيسية لدى الشركات التي لا تخطط لاستخدام التطبيقات عن طريق بيئة السحابة العامة. وكانت أكبر التحديات التي جرى تحديدها في المنطقة هي التعامل مع التهديدات الأمنية القائمة والناشئة (40%)، والتقيد بالتشريعات (31%)، وتطبيق سياسات أمنية متماسكة عبر كافة تطبيقات الشركة (30%).

وقال فينسنت لافيرن، نائب الرئيس الإقليمي لهندسة الأنظمة لدى شركة «إف 5 نتوركس»: “لقد ارتقت السحابة المتعددة من مجرد تجربة إلى استراتيجية شاملة في الابتكار. وفيما يعد الآن منظومة مزدهرة لعمل التطبيقات، تبرز خدمات التطبيقات كمساهم رئيس في التحول الرقمي ونجاح الأعمال".