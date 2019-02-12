هواتف iPhone القادمة هذا العام قد لا تتخلى عن منفذ Lightning لصالح USB Type-C

فاطمة أيت طالب - دبي - لطالما شحنت شركة آبل محولاً مع هواتفها الذكية بدلا من إستخدام نفس المنفذ الموحد المستخدم من قبل الشركات المصنعة لهواتف الأندرويد. كانت التقارير السابقة إقترحت أن الشركة كانت تختبر بعض النماذج الأولية من هواتف iPhone المتوقع صدورها في وقت لاحق من هذا العام تضم منافذ من نوع USB Type-C بدلاً من Lightning. ومع ذلك، نحن هنا مع تقرير جديد يدعي عكس ذلك.

التقرير الصادر من المدونة اليابانية الشهيرة Macotakara يقول بأن هواتف iPhone الجديدة القادمة في النصف الثاني من هذا العام لن تضم منفذ USB Type-C وإنما ستواصل إستخدام منفذ Lightning كما هو متوقع. وجدير بالذكر أن هذه هي نفسها المدونة التي تنبأت بدقة بقدوم لوحيات iPad Pro 2018 مع منفذ USB Type-C بدلاً من Lightning في العام الماضي. لذلك، قد تكون هناك بعض الحقيقة في إدعائها الأخير.

يضيف التقرير أن هواتف iPhone الجديدة القادمة هذا العام ستأتي مع الشاحن العادي Apple 5W USB-A في العلبة. إذا كان ذلك دقيقًا، فسوف يُطلب من العملاء مرة أخرى شراء الكابل ” USB-C to Lightning ” بشكل منفصل بالإضافة إلى شاحن يدعم USB-C Power Delivery للحصول على ميزة الشحن السريع.

من الواضح أن شركة آبل لم تؤكد أي شيء عن هواتف iPhone القادمة في وقت لاحق من هذا العام حتى الآن، ولن تقوم بذلك على الأرجح في الأشهر القادمة. لن يتم الكشف عن هواتف iPhone الجديدة حتى شهر سبتمبر المقبل على الأقل، لذلك لا يزال هناك ما يكفي من الوقت للحصول على المزيد من الشائعات والتسريبات ذات الصلة بهذه الهواتف.