OnePlus ستعرض النموذج الأولي من هاتفها المتوافق مع شبكات 5G في معرض MWC 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - ستتجه بعض الشركات المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية إلى المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده في أواخر الشهر الجاري بمدينة برشلونة الإسبانية لعرض أحدث منتجاتها. ستحصل الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G على الكثير من الإهتمام وستحضر العديد من الشركات هواتفها أيضًا. وكانت OnePlus تتحدث عن هاتفها المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G منذ بضعة أشهر، وقد كشفت لنا الآن أنها ستقوم بالكشف عن النموذج الأولي من هاتفها المتوافق مع 5G في معرض MWC 2019.

حضور OnePlus في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 لن يكون كبيرًا بقدر بعض الشركات المنافسة، وبدلا من ذلك ستكون حاضرة في جناح كوالكوم في الفترة من 25 إلى 28 فبراير. سيكون لديها ” نموذج أولي ” من هاتفها المتوافق مع شبكات 5G لعرضه مما سيتيح للزوار تجربة الجيل الجديد من الشبكات اللاسلكية.

ليس الأمر كما لو أن أي شخص في برشلونة سيكون قادراً على الذهاب إلى جناح كوالكوم. لن يكون المؤتمر العالمي للجوال Mobile World Congress مفتوحًا للجمهور، لذا سيتعين على معظم معجبي OnePlus إنتظار التغطيات التي تقدمها المدونات التقنية ( بما في ذلك إلكتروني ) والقنوات التقنية المفضلة لديهم على اليوتيوب لمعرفة المزيد حول الهاتف مع العلم بأن هناك إحتمال أن يتم الكشف عن تفاصيل مهمة إضافية حول هذا الهاتف من شركة OnePlus.

لا نعرف الكثير عن هذا الهاتف في الوقت الراهن، ولكن الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau كان قد قال في وقت سابق أن الشركة تحاول إبقاء سعر هذا الهاتف تحت عتبة 1000 دولار امريكي. ومن شأن ذلك أن يعطي أفضلية لهاتف OnePlus الجديد نظرًا إلى أنه من المتوقع أن تكلف الهواتف الأخرى المتوافقة مع شبكات 5G من الشركات الأخرى مثل سامسونج أكثر من 1000 دولار أمريكي.

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