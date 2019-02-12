أمازون تستحوذ على شركة أجهزة التوجيه المنزلية eero لجعل…

أعلنت شركة أمازون يوم الاثنين عن استحواذها على شركة إنتاج أجهزة التوجيه المنزلية “إيرو” eero، وذلك في محاولة منها لتحسين اتصال المستخدمين بالإنترنت وتحسين تجربة المنزل الذكية.

وقالت عملاق التجارة الإلكترونية في بيان إن أنظمة واي فاي الشبكية المنزلية التي تنتجها شركة eero، التي تأسست في عام 2014 وتتخذ من مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرًا لها، يمكن إعدادها وفي دقائق وهي قادرة على تغطية كل غرفة في منزل العميل بشبكة واي فاي عالية الأداء والموثوقية.

وأشارت أمازون إلى أن منتجات شركة eero تحقق نتائج قوية على متجرها الإلكترونية. وقال نائب الرئيس لقسم الأجهزة والخدمات لدى أمازون، ديف ليمب: “نحن معجبون بشكل لا يصدق بفريق eero وبسرعة اختراعهم لحل واي فاي يجعل الأجهزة المنزلية تعمل”. وأضاف: “لدينا رؤية مشتركة بأن تجربة المنزل الذكي يمكن أن تصبح أكثر سهولة، ونحن ملتزمون بالاستمرار في الابتكار نيابة عن العملاء”.

يُشار إلى أن شركة eero تستخدم نقاط وصول متعددة تعمل سويًا كنظام لتغطية المنزل بشبكة واي فاي منزلية عالية الأداء والموثوقية وبسيطة. ويمكن للعملاء تخصيص نظام eero لتلبية احتياجات منازلهم – بغض النظر عن الشكل أو الحجم – مما يؤدي إلى القضاء على المناطق الميتة، وضمان بث الفيديو في كل غرفة، وتقديم النطاق الترددي الذي تحتاجه جميع الأجهزة المتصلة.

وقالت أمازون في بيانها إنه باستخدام تطبيق eero سهل الاستخدام، يمكن للعملاء إعداد النظام في أقل من 10 دقائق، ومشاركة شبكاتهم، وأدوات الرقابة الأبوية الخاصة بالبرنامج، وإجراء اختبارات السرعة عند الطلب. بالإضافة إلى ذلك، يتصل eero بالسحابة لتلقي الإرشادات والتحديثات. وهذا يعني أن أنظمة eero ذاتية التحديث والتثبيت والتحسين طوال الوقت.

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ويُعتقد أن صفقة استحواذ أمازون على eero يأتي في إطار سعيها إلى زيادة انتشار واستخدام أجهزة المساعدة المنزلية التابعة لها من سلسلة “إيكو” Echo.

وبدأت شركة أمازون في السنوات الأخيرة تتجه نحو الاستحواذ على عدد من الشركات الناشئة البارزة في مجال أتمتة المنازل، بما في ذلك شركتي “رينج” Ring و”بلينك” Blink، إذ تتطلع إلى إطلاق نظام بيئي منزلي يقوم على مساعدها الذكي “أليكسا” Alexa.