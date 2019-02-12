مع التطور التكنولوجي ظهرت العديد من التقنيات والأدوات التي تُساعد المُعلّمين في أداء وظيفتهم بسهولة وفاعلية أكثر، ومن أهم هذه الأدوات حاليًا هي التطبيقات التي يمكنهم تثبيتها على هواتفهم الذكية أو الحواسيب اللوحية لتساعدهم على توصيل المعلومات بسهولة للطلاب وتحسين أدائهم.

تعتبر مادة الكيمياء أحد المواد العملية التي تحتاج إلى دراسة عميقة والكثير من الأدوات لتُساعد على استكشاف التفاعلات الكيميائية، وفهم العناصر الكيميائية والجزيئات والمركبات، وهنا يأتي دور التطبيقات التي تتيح لمعلمي الكيمياء مساعدة الطلاب بأنشطة وتجارب تفاعلية مع إمكانية الوصول لجداول العناصر مثل الجدول الدوري والعديد من المصادر الأخرى لتعزيز تعلمهم لمادة الكيمياء.

يوجد الكثير من التطبيقات المخصصة لمعلمي الكيمياء ويضيف استخدامها في الفصل بعدًا جديدًا تمامًا لتعلم الطلاب ومساعدتهم على المشاركة بالإضافة إلى سهولة الوصول إليها سواء داخل الفصل أو خارجه.

فيما يلي 5 تطبيقات هامة لمعلمي الكيمياء تساعدهم على التدريس بفاعلية أكثر:

1- تطبيق Chemistry

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يُعد تطبيق Chemistry أداة قوية ومميزة لمعلمي الكيمياء حيث يمكنهم من خلاله تحسين مستوى الطلاب في المادة عن طريق اكتشاف التفاعلات الكيميائية وحل المعادلات الكيميائية بسهولة.

كما يضم العديد من جداول العناصر الكيميائية مثل الجدول الدورى لمندليف والجدول الدوري الحديث، وجداول ذوبان المواد وآلة حاسبة لتسهيل حساب الكتل المولية Molar mass للعناصر.

الميزات الرئيسية:



الجدول الدوري للعناصر

إمكانية البحث عن التفاعلات الكيميائية

جدول ذوبان المواد المختلفة

آلة حاسبة للكُتلة المولية Molar mass وهي كتلة مول واحد من العنصر أو المركب الكيميائي

جدول السالبية الكهربية Electronegativity للعناصر

الكتل الجزيئية للمواد العضوية

سلسلة التفاعل

مخططات قوة الأحماض

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

2- تطبيق Chem101

يعتبر تطبيق Chem101 أحد التطبيقات التفاعلية المصممة خصيصًا لتحسين طريقة تدريس الكيمياء حيث يساعد على التخلص من المحتوى الثابت وأسئلة الاختيار العامة المتعددة واستبدالها بالأسئلة الديناميكية التي تم تصميمها لمساعدة الطلاب على تعلم وتصور المفاهيم المجردة في الكيمياء.

يتيح هذا التطبيق لمعلمي الكيمياء أن يطرحوا أسئلة تفاعلية على الطلاب مثل رسم تراكيب لويس Lewis structures وهي رسوم بيانية ثنائية الأبعاد تُستخدم في الكيمياء لإظهار الترابط بين ذرات الجزئ -، وتلقي معلومات في الوقت الفعلي عن التراكيب التي يرسمها الطلاب.

كما يستطيع كل من الطلاب والمدرسين الوصول إلى أكثر من 250 سؤالًا مضمنًا ذو صلة بالتفاعلات الكيميائية، والرنين ، ونظرية تحديد أشكال الجزيئات والزوايا بين الروابط، ونظرية فسيبر VSEPR وتهجين الذرات hybridization، والترابط بين سيجما والـ Pi ، والقطبية الكيميائية.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

3- تطبيق General Chemistry Course

هذا التطبيق من تطوير محرك البحث Wolfram|Alpha للعلوم الحسابية، ويعد مرجع كيميائي سريع لمعلمي الكيمياء، حيث يمكنهم من إجراء اختبارات للطلاب بصورة دورية لتحديد مستواهم بسهولة.

الميزات الرئيسية:

تحديد خصائص العناصر والمواد الكيميائية والأيونات

حساب خصائص الغازات باستخدام مختلف القوانين الخاصة بذلك

إجراء تحويلات متكافئة من أجل الحلول

معادلات التوازن

حساب المحتوى الحراري وثابت التوازن والعائد النظري للتفاعل

أداء أكثر من 45 حساب كيميائي مختلف

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز بسعر 4.99 دولار.

4- تطبيق High School Chemistry

يتيح تطبيق High School Chemistry لمعلمي الكيمياء تبسيط شرح مفاهيم الكيمياء الأساسية بين الأحماض والقواعد والمركبات الأيونية والروابط غير القطبية واختبار الطلاب بشكل شامل من أجل مراجعة أدائهم.

كما يتيح هذا التطبيق للطلاب سهولة متابعة التفاعلات الكيميائية ومراجعة مفاهيم الأكسدة والاختزال، ثم يمكنهم بعد ذلك اختبار أنفسهم حول فكرة محددة، أو حل أحد الامتحانات المتاحة بالتطبيق والتي تغطي كل شيء.

ويمكن للمعلمين متابعة التقدم الدراسي للطلاب ومشاركته معهم من خلال ميزة Tests Taken والتي تتيح للمستخدم إرسال نتائج الاختبارات بسهولة.

يتيح هذا التطبيق التعلم من خلال البطاقات التعليمية أو إنشاء بطاقات مخصصة باستخدام أداة Flashcard Maker الموجودة به.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

5- تطبيق ReactionFlash

يعتبر تطبيق ReactionFlash أداة تعليمية قوية للكيمياء ومرجع سريع في نفس الوقت حيث أنه يعتمد على البطاقات التعليمية Flash Cards وتُظهر كل بطاقة أحد التفاعلات وآلياته وأمثلة من المراجع. كمايوجد بالبطاقات وضع مخصص للاختبارات يتيح لك إنشاء اختبار لقياس مستوى الطلاب.

تم تطوير هذا التطبيق بالتعاون مع البروفسيور إريك م. كاريرا بجامعة ETH Zurich للعلوم والتكنولوجيا بسويسرا، ويغطي التطبيق أكثر من 800 تفاعل كيميائي.

الميزات الرئيسية:

الإطلاع على أكثر من 800 تفاعل كيميائي فيما يُعرف باسم Named Reactions

مراجعة وفهم آليات التفاعلات بسهولة

الاطلاع على أمثلة التفاعلات التي تجريها في مراجع مختلفة

ميزات اختبارات ReactionFlash التي تتيح اختبار مستوى الطلاب

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.