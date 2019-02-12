تكنولوجيا: زي النهاردة| فيروس “آنا كورنيكوفا” ينتشر وأول مركبة فضائية تهبط على كويكب

يصادف يوم 12 فبراير ذكرى هبوط أول مركبة فضائية على كويكب. ففي عام 2001، أنهى المسبار الفضائي الروبوتي “نير شوميكر” NEAR Shoemaker مهمته بالهبوط على كويكب “433 إروس” 433 Eros القريب من الأرض، ليتحطم، بعد نجاحه في الدخول إلى مدار قريب من الكويكب، وجمع بيانات مهمة عنه.

وصمم مختبر الفيزياء التطبيقية التابع لجامعة جونز هوبكنز المسبار لحساب وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” NASA، وذلك بهدف جمع بيانات عن خصائص وطبيعة الكويكب “إروس” Eros، بما فيها تركيبه الكيميائي وتضاريسه ومعادنه وتوزيع كتلته الداخلية وحقله المغناطيسي، بالإضافة إلى دراسة كيفية دوران الكويكب حول نفسه، وتفاعلاته مع الرياح الشمسية، ونشاطه الجيولوجي.

وصادف نفس اليوم، 12 فبراير 2001، انتشار فيروس الكمبيوتر “آنا كورنيكوفا” عبر رسائل البريد الإلكتروني، وقد حمل الفيروس اسم لاعبة التنس الروسية الشهيرة، وانتشر عن طريق رسائل للبريد الإلكتروني (الإيميل) مرفق بها صورة للاعبة.

وكتب كود البرمجية الخبيثة مراهق ألماني يدعى “جان دي ويت”، وبدأ في الانتشار من هولندا، في صورة رسالة بريد إلكتروني تحمل ملفا مرفقا عنوانه “آنا كورنيكوفا”، وحين تنزيل الملف وفتحه، تنتشر البرمجية الخبيثة، من نوع فيجوال بيسك سكريبت، لتنشر نفسها داخل جهاز الضحية، وترسل نفسها إلى جميع المسجلين لديه في برنامج مايكروسوفت أوتلوك Microsoft Outlook.

بسبب هذا الفيروس، تم محاكمة دي ويت، والحكم بحبسه 4 سنوات، مع غرامة تزيد عن 41 ألف دولار، وقد قدرت المحكمة خسائر الفيروس بحوالي 166 ألف دولار، وقد انتهت المحاكمة بخضوع دي ويت للخدمة المجتمعية لمدة 150 ساعة.

وفي 12 فبراير 1877، أجرى ألكسندر جراهام بيل أول مكالمة هاتفية بعيدة المدى، بين مدينتي بوسطن وسالم في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.