إعلان تشويقي جديد من سامسونج يؤكد قدوم هاتفها القابل للطي يوم 20 فبراير

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تميل للإطلاع على جديد التقنية، فأنت من دون أدنى شك تعرف بأن شركة سامسونج ستقوم بإزاحة الستار رسميا عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series في اليوم 20 فبراير بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، وهذا ما يعني بأن الشركة الكورية الجنوبية لن تقوم بالكشف عن هواتفها الذكية الرائدة الجديدة هذه المرة في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية في 25 فبراير. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أنه قد يتم الإعلان عن الهاتف القابل للطي الذي طال إنتظاره في ذلك اليوم، ويبدو أن إعلان تشويقي جديد من سامسونج يوحي إلى نفس الشيء. تعمل سامسونج على هاتفها الذكي القابل للطي منذ فترة ويرغب المعجبون في رؤيته وهو قيد العمل الآن.

نشرت شركة سامسونج إعلانًا جديدًا في حسابها الرسمي على شبكة تويتر والذي ينص على أن ” مستقبل الجوال سيكشف في اليوم 20 فبراير 2019 “. ويلمح هذا الإعلان التشويقي القصير إلى الطبيعة القابلة للطي لهذا الجهاز.

لا شك أن هذا سيجعل معجبي شركة سامسونج متحمسين أكثر للحدث القادم والذي سيصبح واحدًا من أكبر أحداث سامسونج. ستكون هناك ثلاث طرازات من Galaxy S10 بالإضافة إلى طراز مستقل يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. وبالعودة إلى هاتف سامسونج القابل للطي، فليست هناك حتى الآن أي معلومات حول متى سيصبح متاحًا بالفعل للشراء. من المحتمل أن لا تقوم سامسونج بالكشف عن هذه المعلومة حتى اليوم 20 فبراير، وقد لا يتم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بالسعر إلا لاحقًا.