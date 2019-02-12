آبل متورطة في فضيحة خصوصية جديدة بسبب تسجيل هواتف iPhone لبيانات المستخدمين سرًا

فاطمة أيت طالب - دبي - تعرضت شركة آبل مؤخرًا لضربة موجعة بعدما وجدت نفسها متورطة في فضيحة جديدة لها علاقة بالخصوصية بعدما كشف تقرير جديد من موقع TechCrunch أن التطبيقات الخاصة بعدد من الشركات مثل Air Canada و Expedia و Hotels.com وغيرها من التطبيقات الأخرى تقوم بتسجيل جلسات الإستخدام التي يقوم بها المستخدمين على هواتف iPhone الخاصة بهم دون منح تلك التطبيقات الإذن للقيام بذلك.

التقرير الصادر من موقع TechCrunch ذكر أن تلك التطبيقات تتضمن نظامًا ” لتسجيل الجلسات ” تم تطويره من قبل شركة Glassbox، وهو نظام يتيح لمطوري التطبيقات تسجيل ما يحدث على شاشة هاتف المستخدم ومعرفة طبيعة إستخدام المستخدم للتطبيق، ورصد كل تحركات المستخدم من خلال تصوير ما يجري على الشاشة مع العلم بأن التقرير حذر من قدرة هذا النظام المدمج في تلك التطبيقات على رصد بيانات حساسة من خلال إلتقاط صور للشاشة.

وكما يمكنك أن تتوقع، فبعض الشركات تقوم بإرسال تلك الصور والبيانات إلى Glassbox، في حين تقوم الشركات الأخرى بإرسالها إلى الخوادم الخاصة بها، والقاسم المشترك بين هذه الشركات هو أنها لا تذكر بأنها تقوم بتسجيل جلسات المستخدمين على تلك التطبيقات في إعدادات الخصوصية الخاصة بتطبيقاتها.

جدير بالذكر أن بعض الخبراء في مجال الآمن المعلومات إكتشفوا في العام 2017 أن تطبيق سيارات الأجرة حسب الطلب Uber تقوم بإستخدام آلية مماثلة علمًا أن هذه الأخيرة حصلت على تصريح من آبل لإستخدام هذه التقنية لضمان عمل التطبيق بشكل سلس مع الساعة الذكية Apple Watch.

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