مقارنة بين هاتفي “موتو جي7” من موترولا و “نوكيا 7.1” من HMD

عند الحديث عن أفضل الهواتف في الفئة المتوسطة، فلا بد من تضمين هواتف شركتي موتورولا و “إتش إم دي” HMD، اللتين تبرعان في هذا المجال، إذ تقدمان هواتف بمواصفات متوسطة وسعر معقول جدًا، فضلًا عن أن هواتفهما تقدمان تجربة هي الأقرب لتجربة أندرويد الخام، ما لم تكن نفسها.

ومن بين الهواتف المتوسطة لشركة “إتش إم دي” الفنلندية، وموتورولا التابعة لشركة لينوفو الصينية، هاتفا “نوكيا 7.1” Nokia 7.1 و “موتو جي7” Moto G7، الذي أُعلن عنه قبل أيام. وهنا نستعرض لكم مقارنة بين الهاتفين:

المواصفات

الأبعاد والوزن: يأتي هاتفا “موتو جي7” و “نوكيا 7.1” بذات السماكة، وهي 8 ميليمترات، أما الوزن فالأول أثقل من الأخير، إذ يزن 172 جرامًا، مقارنةً بـ 160 جرامًا.

حجم ودقة الشاشة: يقدم هاتف موتورولا شاشة بقياس 6.2 بوصات من نوع MaxVision LCD، ويقدم هاتف “إتش إم دي” شاشة بقياس 5.8 بوصات من نوع PureDisplay IPS LCD. وتأتي شاشة “موتو جي7” بدقة 2270×1080 بكسل مع كثافة 403 بكسل في البوصة، فيما تأتي شاشة “نوكيا 7.1” بدقة 2280×1080 بكسل مع كثافة 435 بكسل في البوصة.

نظام التشغيل: يعمل كلا الهاتفين بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد.

مساحة التخزين ودعم توسعتها: يقدم هاتفا “موتو جي7” و “نوكيا 7.1” ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة في كلا الهاتفين.

المعالج: يضم هاتف “موتو جي7” معالجًا ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 632، ويضم هاتف “نوكيا 7.1” معالجًا من نوع كوالكوم سنابدراجون 636.

ذاكرة الوصول العشوائي “رام”: على غرار ذاكرة التخزين الداخلية، يشترك الهاتفان في حجم ذاكرة الوصول العشوائي “رام” البالغ 4 جيجابايت.

الكاميرا: يقدم هاتف “موتو جي7” كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل و 5 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل، ويقدم هاتف “نوكيا 7.1” أيضًا كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل و 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

إصدار البلوتوث: يدعم هاتف “موتو جي7” الإصدار الأقدم، 4.2، من تقنية البلوتوث، في حين يدعم هاتف “نوكيا 7.1” الإصدار الأحدث، 5.0، من التقنية.

المنافذ: يشترك الهاتفان في أنهما يقدمان منفذ USB-C، بالإضافة إلى منفذ لسماعات الأذن التقليدية.

حساس البصمة: يأتي كلا الهاتفين مع حساس بصمة على الظهر.

مقاومة الماء: يدعم هاتف “موتو جي7” مقاومة رذاذ الماء، أما هاتف “نوكيا 7.1” فلا يدعم مقاومة الماء.

البطارية: يضم هاتف “موتو جي7” بطارية بسعة 3,000 ميلي أمبير/ساعة، في حين تزيد سعة بطارية “نوكيا 7.1” بقدر بسيط، وهي 3,060 ميلي أمبير/ساعة.

الألوان: يتوفر هاتف “موتو جي7” باللونين الأسود والأبيض، في حين يتوفر هاتف “نوكيا 7.1” باللونين الأزرق والفضي.

السعر: يتوفر هاتف “موتو جي7” بسعر 300 دولار أمريكي، أما هاتف “نوكيا 7.1” فهو يتوفر بسعر 350 دولارًا أمريكيًا.

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الأداء والبطارية والشحن

بالنظر إلى مواصفات الهاتفين نجد أنهما يشترك في عدد من المواصفات، بما في ذلك حجم ذاكرة الوصول العشوائي “رام” وذاكرة التخزين الداخلية، ولكن الاختلاف في نوع المعالج وسعة البطارية يجعلهما مختلفين في الأداء وعمر البطارية، إذ يقدم هاتف “نوكيا 7.1” أداءً أفضل لأن معالج كوالكوم سنابدراجون 636 أفضل من معالج سنابدراجون 632، وذلك في السرعة، ومعالجة الصور، وسرعة الاتصال بالإنترنت، إضافةً إلى سرعة الشحن.

أما فيما يتعلق بالشحن وعمر البطارية، فإن عمر بطارية “نوكيا 7.1” أطول من عمر بطارية “موتو جي7” لاختلاف السعة، كما أن الشحن أسرع، لأن بطارية هاتف “إتش إم دي” يدعم الشحن باستطاعة 18 واط مقارنةً بـ 15 واط لهاتف شركة موتورولا.

التصميم والمتانة

مع إطار من الألمنيوم، وزجاج على الواجهة والظهر، إضافة إلى اللمسة النحاسية أو الفضية، فيبدو هاتف “نوكيا 7.1” وكأنه أعلى سعرًا مما هو عليه. كما يمتاز الهاتف بأن كاميرته الخلفية المزدوجة عمودية وأسفلها حساس البصمة. وعلى الواجهة هناك نتوء أعلى الشاشة، وحواف ضيقة على الجانبين، إضافةً إلى ذقن في الأسفل يضم اسم نوكيا.

أما هاتف “موتو جي7” فهو يأتي بتصميم مألوف وشبيه بهواتف الشركة السابقة، إذ نجد الكاميرا الخلفية الدائرية، وفي الأسفل بعيدًا عنها قليلًا يقع حساس البصمة الذي يضم شعار الشركة، وعلى الواجهة نرى النتوء الأضيق من نتوء “نوكيا 7.1” وهو يأتي على شكل قطرة ماء، ولكن الحواف الجانبية أعرض من حواف هاتف نوكيا. هذا، ويقدم الهاتف إطارًا من البلاستيك مع غطاء زجاجي أمامي وخلفي.

الشاشة:

نلاحظ من المواصفات أن الحجم الأصغر لشاشة هاتف “نوكيا 7.1” البالغ 5.8 بوصات ومع ذات الدقة، فإن كثافة البكسلات أكبر بواقع 435 بكسل في البوصة مقارنة بـ 403 بكسل في البوصة لهاتف “موتو جي7″، الأمر الذي يجعل الصورة أفضل على هاتف نوكيا، أما النوعية فتأتي كلتا الشاشتين من نوع IPS LCD.

الكاميرا:

على الورق، يمكن القول بأن كلا الهاتفين يقدمان ذات التجربة في مجال التصوير، إذ يشتركان في أن الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل أو 12 ميجابكسل للرئيسية مع فتحة عدسة f/1.8 وثانوية بدقة 5 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية فهي أيضًا بذات الدقة، 8 ميجابكسل.

البرامج والتحديثات:

أُطلق هاتف “نوكيا 7.1” مع نظام أندرويد 8.1 أوريو، ولكنه حصل على تحديث أندرويد 9 باي، وذلك لكونه من هواتف “أندرويد ون” التي تقدم تجربة أندرويد الخام وتحصل على التحديثات بسرعة، أما هاتف “موتو جي7” الذي أُعلن عنه قبل أيام فهو أيضًا يقدم تجربة أندرويد الخام مع بعض التطبيقات الخاصة بموتورولا وجاء مع أندرويد 9 باي. وسيحصل الهاتفان على تحديث “أندرويد كيو” Android Q المقرر في وقت لاحق من عام 2019.“موتو جي7”