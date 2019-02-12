15 نصيحة لزيادة الإنتاجية مع ساعة آبل الذكية

لا تقتصر فوائد ساعة آبل الذكية Apple Watch على ممارسة التمارين الرياضية، بل يمكنك استخدام الجهاز القابل للارتداء لتصبح أكثر إنتاجية، سواء في العمل أو في كل شيء آخر تفعله في الحياة، ونحاول من خلال النصائح التالية مساعدة مستخدمي ساعة آبل الذكية على تحقيق أقصى استفادة من هذه الساعة.

1. قم بتغطية الشاشة لإيقاف تشغيلها

من الأفضل إيقاف تشغيل الشاشة بشكل سريع عندما لا تكون قيد الاستخدام طالما أن آبل لم تصدر بعد ساعة ذكية متضمنة ميزة always-on لمنع تفريغ البطارية، ويمكنك القيام بذلك فقط من خلال تغطية الساعة بيدك.

2. التبديل بين وجه الساعة والتطبيق الأخير

يخفي التاج الرقمي إحدى قدرات ساعة آبل الذكية الخاصة بتعدد المهام، إذ يمكنك الضغط مرتين على التاج الرقمي ضمن وجه الساعة للانتقال إلى التطبيق الأخير الأكثر استخدامًا، كما يمكن الضغط مرتين على التاج الرقمي في التطبيق لتعود إلى وجه الساعة، حيث تعد هذه الميزة طريقة سريعة للانتقال بين واجهة الساعة والتطبيق الأخير دون الحاجة إلى العودة إلى الشاشة الرئيسية أولاً.

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3. مرر للأسفل لرفض الإشعارات

يمكنك التمرير للأسفل من أعلى الشاشة لتجاهل الإشعارات أو التمرير للأسفل باستخدام التاج الرقمي، كما يمكنك أن تفرض على مركز الإشعارات رفض جميع الإشعارات.

4. عرض مواقع الويب على وجه الساعة

تعتبر إمكانية عرض مواقع الويب على ساعة آبل الذكية جديدة نسبيًا، حيث يمكنك عرض موقع الويب عندما تتلقى رابطًا عبر البريد أو الرسائل النصية، كما يمكنك أيضًا استخدام الإيماءات للتنقل حول صفحات الويب، واستخدام بحث جوجل، ومسح بيانات موقع الويب بسهولة.

5. معاينة الرسائل في مركز الإشعارات

ما دمت لم تفتح التطبيق بعد تلقي الإشعارات، فإنها لا تزال موجودة في مركز إشعارات الساعة، ويمكنك عرض الرسالة بشكل كامل عند التمرير إلى الأسفل من وجه الساعة والنقر على الإشعار، ويعني هذا أنه يمكنك قراءة أي رسائل تأتي دون أن يعلم المتلقي أنك قرأتها.

6. ارفع الساعة للتحدث إلى سيري

لم تعد بحاجة إلى قول يا سيري “Hey Siri” لتشغيل مساعد آبل الصوتي على الساعة الذكية، وبدلًا من ذلك يمكنك رفع ساعتك والبدء في الكلام، بحيث يسهل هذا التغيير الصغير استخدام سيري ويجعله أكثر فائدة.

7. استخدم ميزة قوة اللمس

عندما لا تتمكن من العثور على إعداد ما ضمن التطبيق، فإن بإمكانك الضغط بثبات على الشاشة، بحيث تظهر الإعدادات المطلوبة المخفية خلف ميزة قوة اللمس Force Force، والتي توفر بدورها الكثير من التجارب مثل تغيير وجه الساعة أو وضع مؤقت أو إنشاء رسائل قصيرة أو رسائل بريد إلكتروني جديدة أو إرسال مواقع أو عرض تفاصيل.

8. وجه ساعة سيري يزداد ذكاء

يستخدم وجه ساعة سيري التعلم الآلي لتخصيص المحتوى الذي يعرضه، ويقترح بمرور الوقت المحتوى والاختصارات ذات الصلة استنادًا إلى ما تفعله، ويعمل وجه ساعة سيري مع التطبيقات الأساسية المضمنة والتطبيقات التابعة لجهات خارجية.

9. فائدة ميزة عدم الإزعاج

تتمثل فكرة عدم الإزعاج، كما يوحي الاسم، في مواصلة حصول الساعة على الإشعارات دون أن تقوم بإعلامك، بحيث تعد هذه الميزة مفيدة إذا كنت نائماً أو في اجتماع أو في مكان لا تريد فيه للإشعارات إزعاجك، لكنك في الوقت نفسه تريد قائمة بجميع ما قد يكون فاتك، وهنا يأتي دور ميزة عدم الإزعاج.

10. تخصيص إعدادات التنبيهات

بالرغم من أنك قد ترغب في رؤية جميع الإشعارات في مركز الإشعارات على الساعة، إلا أنك قد لا تحتاج إلى الحصول على تنبيه صوتي ولمسي لكل واحد منهم، ويمكنك تحديد تنبيهات الإشعارات عن طريق الانتقال إلى تطبيق ساعة آبل على جهاز آيفون والنقر على الإشعارات وتحديد الإعدادات الفردية التي ترغب في ضبطها ثم النقر على خيار مخصص لتخصيص إعدادات التنبيه.

11. إغلاق التطبيق الذي لا يستجيب

إذا كان أحد التطبيقات على ساعتك لا يستجيب، فإن هناك طريقة لإيقافه بشكل قسري دون الحاجة إلى إعادة تشغيل ساعتك، وذلك من خلال الضغط بشكل مستمر على الزر الجانبي حتى ترى شاشة إيقاف التشغيل ثم الضغط على الزر الجانبي مرة أخرى للعودة إلى الشاشة الرئيسية في الساعة.

12. تخصيص مركز التحكم

حصل مركز التحكم في watchOS 5 على قدرة تخصيص طريقة عرض الأزرار، بحيث تساعد هذه الوظيفة على زيادة سرعة الوصول إلى أهم الميزات، كما يمكنك أيضًا تغيير طريقة عرض الأزرار لتناسب احتياجاتك في يوم محدد.

13. الحفاظ على البطارية

توفر ساعة آبل الذكية ميزة تسمح بتشغيل الساعة عند رفع المعصم وتوجيهها نحو وجه المستخدم، لكنها قد لا تكون مفيدة بشكل دائم، كما أنها تساعد على استنزاف بطارية الساعة بشكل أسرع، لذلك من الممكن إيقاف تشغيل هذه الميزة للحفاظ على البطارية من خلال الانتقال ضمن الساعة إلى الإعدادات ومن ثم قسم عام ومن ثم إيقاف تشغيل ميزة رفع المعصم.

14. ابحث عن الهاتف عبر الساعة

في حال فقدانك لهاتف آيفون، فإن بإمكانك استخدام ساعة آبل الذكية للبحث عنه، بدلًا من التوجه نحو جهاز الحاسب وتشغيل موقع iCloud.com لمعرفة مكان وجوده من خلال ميزة Find My iPhone، لكن على عكس طريقة البحث عن جهاز آيفون عبر iCloud.com، فإن ميزة البحث عبر الساعة لن تقوم بتشغيل رسائل iCloud الإلكترونية التي تفيد بأن جهازك يرن، مما يعني أنها عملية أبسط وأقل تعقيدًا.

15. نسخ متعددة لنفس وجه الساعة

يمكنك من خلال ساعة آبل الذكية صنع نسخ متعددة مختلفة من نفس وجه الساعة، بحيث تحمل كل نسخة إعدادات مختلفة، ويعد هذا الخيار مفيدًا بشكل خاص إذا كنت تريد وجهًا مختلفًا للساعة لممارسة الرياضة أكثر من الاستخدام اليومي، وللقيام بذلك ينبغي عليك الضغط بقوة على وجه الساعة حتى ترى خيار التخصيص، ومن ثم التمرير إلى اليسار حتى يظهر زر إضافة، وبعد ذلك الضغط على الزر لإنشاء وجه ساعة جديدة من اختيارك.