كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “The Green Conspiracy”..مخطط حديقة خضراء يساعدك على إعداد حديقتك

متابعة-سنيار: يمكنك الحصول على بعض المساعدة الإضافية في حديقتك عند زراعة الخضراوات والأعشاب، من خلال مجلة حديقة جديدة تسمى “The Green Conspiracy” التي أنشأتها ليتيسيا ريتا.

تم تصميم المخطط ومجلة الحديقة لتوفير “متجر واحد لجميع احتياجاتك البستانية الحضرية”، ويساعدك المخطط على إعداد حديقتك، وتتبع ما تزرعه وتوثيق تقدمك، وتحسين إمكانياتك في البستنة مع كل موسم.

مخطط الحديقة يساعدك في اختيار النباتات الصالحة للأكل، مما يساعدك على البقاء على المسار الصحيح والاستفادة من المحاصيل الوفيرة.

تم إطلاق مخطط الحديقة عبرKickstarter هذا الشهر، وهو متوفر كملف PDF بالإنجليزية أو الألمانية من 7 يورو فقط أو كمجلة مطبوعة بالكامل مقابل 30 يورو مع تسليم عالمي متوقع خلال شهر أبريل 2019.