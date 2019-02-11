النسخة الزرقاء من الهاتف Vivo V15 Pro تًسْطُع في صورة مسربة واقعية جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo V15 Pro في اليوم 20 من شهر فبراير الجاري. وحتى ذلك الحين، فنحن لا نزال نتوصل بالمزيد من التسريبات ذات الصلة بهذا الهاتف، وأحدث صورة نتحصل عليها اليوم هي عبارة عن صورة واقعية واضحة للغاية تعرض لنا بوضوح الواجهة الخلفية للنسخة الزرقاء من الهاتف Vivo V15 Pro.

وكما تلاحظون، فهذه الصورة المسربة الواقعية الجديدة تؤكد لنا من جديد بأن الهاتف Vivo V15 Pro سيضم ثلاث كاميرات في الخلف، وكاميرا أمامية منبثقة. وفي حالة إذا كانت التسريبات السابقة صحيحة، فهذه الكاميرا الأمامية المنبثقة ستأتي بدقة 32 ميغابكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية الأساسية بدقة 48 ميغابكسل.

وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد تردد كذلك في الفترة الماضية أن الهاتف Vivo V15 Pro سيضم كذلك شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 3700mAh.

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